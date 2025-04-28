【關稅戰】商務部：對受關稅影響較大企業推動「三增三減」支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部副部長盛秋平在國新辦新聞發布會

表示，今年以來，中國外貿發展面臨的風險挑戰明顯增多，特別是美國肆意加徵單邊關稅，破壞

中美經貿合作，將適時推出新的增量政策措施。重點包括：對受到關稅影響較大的企業加大市場

渠道、國內消費、財政金融、服務保障等四個方面支持力度。首先，將加大「真金白銀」的支持

力度，推動「三增三減」。「三增」就是政府增加財政資金投入，金融機構增加信貸支持，保險

機構增加內貿險支持。「三減」就是推動減免困難企業的房屋租金、展位費、流量費，降低外貿

企業內銷成本。



＊開展外貿優品中華行活動＊



盛秋平表示，商務部正在全國開展外貿優品中華行活動，主要內容是「１＋１０＋Ｎ」，即

：舉行一場啟動儀式，聚焦前１０的外貿和消費大省，舉行系列重點活動。積極推動汽車、家電

、３Ｃ、家裝等外貿企業加入「以舊換新」支持範圍。在輕工、紡織服裝、食品等重點行業深入

開展產銷對接、品牌對接、渠道對接，發揮地方、協會、電商平台、大型商超廣泛參與外貿優品

中華行活動。



＊加大國內展會費用減免優惠政策支持，編發外貿促進信息＊



二是幫助開拓國際多元市場，將繼續發揮廣交會等龍頭展會的平台作用，加大國內展會費用

減免優惠政策支持，加強國際展會外經貿資金幫扶，為企業營造良好的市場開拓環境。將為外貿

企業提供更多公共信息服務，編發外貿促進信息、國別貿易指南等，為外貿企業提供相關國家營

商環境、供需情況等信息，不斷完善海外貿易服務體系。



＊擴大出口信用保險的承保規模，讓外貿企業更有底氣去接單＊



三是加強貿易金融支持保障。將會同相關部門進一步擴大出口信用保險的承保規模和覆蓋面

，讓外貿企業更有底氣去接單。指導金融機構加大對外貿企業的融資支持力度，發揮好小微企業

融資協調工作機制作用，推動低成本資金直達小微外貿企業，優化對外貿企業的匯率避險服務，

豐富工具箱。



四是加快跨境電商創新發展。面對外部形勢的變化，加快跨境電商等外貿新業態創新發展，

上周，國務院同意在海南全島和秦皇島等１５個城市（地區）設立跨境電商綜合試驗區，將推動

新設綜試區盡快落地見效，同時大力開展跨境電商賦能產業帶、品牌培育、國際合作等專項行動

，推動綜試區建設提檔升級。

