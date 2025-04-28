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AH股新聞

28/04/2025 12:02

【關稅戰】商務部：對受關稅影響較大企業推動「三增三減」支持

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部副部長盛秋平在國新辦新聞發布會
表示，今年以來，中國外貿發展面臨的風險挑戰明顯增多，特別是美國肆意加徵單邊關稅，破壞
中美經貿合作，將適時推出新的增量政策措施。重點包括：對受到關稅影響較大的企業加大市場
渠道、國內消費、財政金融、服務保障等四個方面支持力度。首先，將加大「真金白銀」的支持
力度，推動「三增三減」。「三增」就是政府增加財政資金投入，金融機構增加信貸支持，保險
機構增加內貿險支持。「三減」就是推動減免困難企業的房屋租金、展位費、流量費，降低外貿
企業內銷成本。
　
＊開展外貿優品中華行活動＊
　
　　盛秋平表示，商務部正在全國開展外貿優品中華行活動，主要內容是「１＋１０＋Ｎ」，即
：舉行一場啟動儀式，聚焦前１０的外貿和消費大省，舉行系列重點活動。積極推動汽車、家電
、３Ｃ、家裝等外貿企業加入「以舊換新」支持範圍。在輕工、紡織服裝、食品等重點行業深入
開展產銷對接、品牌對接、渠道對接，發揮地方、協會、電商平台、大型商超廣泛參與外貿優品
中華行活動。
　
＊加大國內展會費用減免優惠政策支持，編發外貿促進信息＊
　
　　二是幫助開拓國際多元市場，將繼續發揮廣交會等龍頭展會的平台作用，加大國內展會費用
減免優惠政策支持，加強國際展會外經貿資金幫扶，為企業營造良好的市場開拓環境。將為外貿
企業提供更多公共信息服務，編發外貿促進信息、國別貿易指南等，為外貿企業提供相關國家營
商環境、供需情況等信息，不斷完善海外貿易服務體系。
　
＊擴大出口信用保險的承保規模，讓外貿企業更有底氣去接單＊
　
　　三是加強貿易金融支持保障。將會同相關部門進一步擴大出口信用保險的承保規模和覆蓋面
，讓外貿企業更有底氣去接單。指導金融機構加大對外貿企業的融資支持力度，發揮好小微企業
融資協調工作機制作用，推動低成本資金直達小微外貿企業，優化對外貿企業的匯率避險服務，
豐富工具箱。
　
　　四是加快跨境電商創新發展。面對外部形勢的變化，加快跨境電商等外貿新業態創新發展，
上周，國務院同意在海南全島和秦皇島等１５個城市（地區）設立跨境電商綜合試驗區，將推動
新設綜試區盡快落地見效，同時大力開展跨境電商賦能產業帶、品牌培育、國際合作等專項行動
，推動綜試區建設提檔升級。

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