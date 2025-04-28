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AH股新聞

28/04/2025 08:20

《駐京專電》離境退稅優化：退稅起點降至２００元，現金退稅２萬

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》內地進一步優化離境退稅政策、擴大入境
消費，從擴商店、增商品、優服務三個方面提出八項措施，包括將離境退稅起退點從５００元（
人民幣．下同）下調至２００元，現金退稅上限由１萬元提高至２萬元；擴大退稅商店覆蓋面，
鼓勵在大型商圈、旅遊景區、機場等境外旅客聚集地增設退稅商店，特產店、紀念品店、禮品店
等加入退稅商店，促進國貨銷售。
　
　　商務部會同財政部、文化和旅遊部、海關總署、稅務總局、中國民航局商務部等六部門２７
日發布《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》。主要針對退稅商店偏少，退稅購
物選擇不多、國貨偏少，退稅便利度有待進一步提升等問題提出政策舉措。《通知》提出，推動
退稅代理機構與支付機構、清算機構等加強合作，在風險可控的前提下，通過移動支付、銀行卡
、現金等多種方式提供退稅服務，更好滿足境外旅客多樣化支付服務需求。
　
＊打造一批離境退稅特色街區＊
　
　　《通知》又提出，優化離境退稅商店布局，擴大退稅商店覆蓋面，支持具備條件的地區打造
一批離境退稅特色街區。放寬離境退稅商店備案條件。將離境退稅商店備案條件在現行的納稅信
用級別Ａ級和Ｂ級基礎上增加Ｍ級，允許新開商店在符合其他相關規定的前提下成為退稅商店。
優化離境退稅辦理流程。鼓勵有條件的地區在大型商圈、街區、景區等境外旅客較集中的區域，
設立「即買即退」集中退付點。鼓勵具備條件的地區對退稅物品進行封裝打碼，為海關免拆封驗
核提供便利。
　
　　過去一年，境外旅客入境消費佔中國國內生產總值（ＧＤＰ）的比重約０﹒５％，而世界主
要國家入境消費佔ＧＤＰ比重為１％至３％。商務部副部長盛秋平表示，入境消費增長潛力巨大
，未來還將繼續深化國際消費中心城市建設。打造一批國際消費集聚區和入境消費友好商圈，完
善公共場所多語種標識及導覽設施等，打通外國人在華消費堵點、痛點。
　

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