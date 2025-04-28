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AH股新聞

28/04/2025 09:05

【國務會議】醫療保障法草案將提請全國人大審議，加強醫保監管

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李強２７日主持召開國務院常
務會議，會議討論並原則通過《醫療保障法（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議，
此外，會議提出，大力推進河湖生態保護與建設，並加強困境兒童福利保障有關舉措。
　
　　會議指出，要以此次立法為契機，進一步完善中國醫療保障政策體系，有效保護參保人合法
權益，打牢人民群眾病有所醫的制度基礎。要加強醫保基金監管，健全監督檢查機制，嚴厲打擊
虛假診療、虛假購藥等欺詐騙保行為。要加強普法宣傳教育，提升醫療機構、醫務人員和群眾守
法意識，規范就醫秩序和醫療行為。
　
＊大力推進河湖生態保護與建設，嚴防污水超標排放＊
　
　　會議指出，大力推進河湖生態保護與建設。要狠抓源頭治理，以大江大河、重要湖泊為重點
，加強監測溯源，嚴防工業污水、生活污水、農業面源污染等超標排放。要健全長效機制，堅持
疏堵結合，引導企業實施節能減排改造，支持地方補齊環境基礎設施短板，增強全民河湖保護意
識，營造共建共享美麗河湖的良好氛圍。
　
＊根據困境兒童需求分類施策，提升福利保障水平＊
　
　　會議指出，要堅持兒童優先發展和最有利於兒童的原則，帶著責任、帶著感情，共同呵護困
境兒童健康成長。要持續完善基本生活保障、醫療康復、基本公共教育、心理健康關愛等服務體
系，根據困境兒童需求分類施策，有效提升福利保障水平。要築牢人身安全保護體系，預防和依
法嚴懲侵害困境兒童的各類違法犯罪行為。
　　

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