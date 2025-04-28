【聚焦數據】首季規上工業企業利潤同比增０﹒８％，由降轉增

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家統計局２７日發布數據顯示，一季度

，全國規模以上工業企業實現利潤總額１５０９３﹒６億元（人民幣．下同），由上年全年同比

下降３﹒３％轉為增長０﹒８％，扭轉了自上年三季度以來企業累計利潤持續下降的態勢。３月

當月，規模以上工業企業的利潤增速也實現了由降轉增，３月規模以上工業企業利潤由１至２月

的下降０﹒３％轉為增長２﹒６％。



國家統計局工業司統計師于衛寧表示，總體看，一季度規模以上工業企業利潤延續持續恢復

態勢。今年以來宏觀政策效應持續顯現，增量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好

開局。下階段，要進一步抓好政策落實、落地、落細，更大程度釋放政策潛能，促進工業企業效

益持續恢復向好。



＊首季製造業利潤同比增長加快至７﹒６％＊



一季度，工業生產增長加快，帶動工業企業營收繼續改善。數據顯示，一季度，全國規模以

上工業企業營業收入同比增長３﹒４％，增速較１至２月加快０﹒６個百分點。從月度看，３月

，規模以上工業企業營收增長４﹒２％，較１至２月加快１﹒４個百分點。國家統計局工業司統

計師于衛寧表示，工業企業營收累計增速自去年１２月以來持續加快，為企業盈利恢復創造了有

利條件。



從行業看，一季度，近六成行業利潤實現增長，製造業改善明顯。數據顯示，在４１個工業

大類行業中，有２４個行業利潤增速較１至２月加快或降幅收窄、由降轉增，回升面達

５８﹒５％。其中，製造業利潤同比增長７﹒６％，較１至２月加快２﹒８個百分點。



裝備製造業是利潤增長重要支撐。一季度，裝備製造業利潤同比增長６﹒４％，較１至２月

加快１個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長２個百分點。同期，裝備製造業利潤占全

部規模以上工業企業利潤的比重為３２％，同比提高１﹒４個百分點。



＊智能消費設備製造利潤同比增長６３﹒７％＊



一季度，高技術製造業利潤由１至２月同比下降５﹒８％轉為增長３﹒５％，增速高於全部

規模以上工業企業水平２﹒７個百分點。其中，航空航天、電子器件、醫療儀器等行業利潤增長

較快。數據顯示，一季度，航空航天器及設備製造利潤同比增長２３﹒９％，智能消費設備製造

、電子工業專用設備製造、電子器件製造等行業利潤分別同比增長６３﹒７％、５９﹒９％和

５５﹒３％。



一季度，在大規模設備更新相關政策帶動下，專用設備、通用設備行業利潤同比分別增長

１４﹒２％、９﹒５％。消費品以舊換新政策加力擴圍效果明顯，可穿戴智能設備製造、助動車

製造、家用廚房電器具製造等行業利潤分別同比增長７８﹒８％、６５﹒８％和２１﹒７％。



「總體看，一季度規模以上工業企業利潤延續持續恢復態勢。」于衛寧表示，現階段外部環

境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，但也要看到，今年以來宏觀政策效應持續顯現，增

量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好開局。

