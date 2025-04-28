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AH股新聞

28/04/2025 10:25

《駐京專電》發改委：五方面舉措穩就業穩經濟，助出口企業避風險

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國新辦就穩就業穩經濟推動高質量發展政
策措施有關情況舉行新聞發布會。國家發改委副主任趙辰昕介紹，穩就業穩經濟推動高質量發展
的若干舉措包括五方面內容，包括鼓勵企業積極穩定就業，推動汽車消費擴容等，將注重突出針
對性和可操作性，注重增強企業和群眾的獲得感，將成熟一項、出台一項。
　
　　在支持就業方面，主要包括鼓勵企業積極穩定就業、加大職業技能培訓力度、擴大以工代賑
等支持、加強就業公共服務等舉措；
　
　　在穩定外貿發展方面，主要包括一業一策、一企一策加大支持力度，幫助出口企業規避風險
，擴大服務產品「出海」，鼓勵外資企業境內再投資等舉措。
　
　　在促進消費方面，主要包括擴大服務消費，強化失能老年人照護，推動汽車消費擴容，構建
技能導向的薪酬分配制度等舉措；
　
＊持續穩定和活躍資本市場、鞏固房地產市場穩定態勢＊
　
　　在積極擴大有效投資方面，主要包括完善消費基礎設施、大力提振民間投資積極性、設立新
型政策性金融工具等舉措；
　
　　在營造穩定發展的良好環境方面，主要包括持續穩定和活躍資本市場、持續鞏固房地產市場
穩定態勢、加大對實體經濟的金融支持等舉措。
　

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