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AH股新聞

28/04/2025 10:34

《駐京專電》發改委：及時出台增量政策，對實現今年目標充滿信心

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家發改委趙辰昕表示，不管國際局勢如
何變化，將錨定發展目標，保持戰略定力，集中精力辦好自己的事，對實現今年經濟社會發展目
標任務充滿信心。
　
　　他表示，將常態化、敞口式做好政策預研儲備，充分備足預案，不斷完善穩就業穩經濟的政
策工具箱，根據形勢變化及時出台增量儲備政策。相信若干舉措的出台實施將對經濟形成有力支
撐，能夠促進經濟平穩健康發展和保持社會大局穩定。

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