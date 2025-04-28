《駐京專電》商務部：四方面舉措增強消費對經濟增長拉動作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部副部長盛秋平在國新辦新聞發布會

上表示，推出細化舉措，進一步增強消費對經濟增長的拉動作用，以強大國內市場更好應對外部

風險挑戰。相關舉措重點在四方面，包括繼續實施消費品以舊換新，推動汽車流通消費改革，實

施服務消費提質惠民行動，舉辦「購在中國」系列活動。



＊持續提升消費品以舊換新政策效能＊



一是擴圍提質實施消費品以舊換新。截至４月２７日２４時，全國汽車以舊換新２８１﹒４

萬輛，１２類家電以舊換新４９４１﹒６萬台，手機等數碼產品購新３７８５﹒５萬件，家裝廚

衛「煥新」４０９０﹒６萬件，電動自行車以舊換新超４２０萬台，合計拉動銷售超７２００億

元，已有超過１﹒２億人次享受到了真金白銀的補貼優惠。下一步，將持續提升消費品以舊換新

政策效能。



二是推動汽車流通消費改革。今年重點工作之一就是組織開展汽車流通消費改革試點，支持

有條件的地方在新車、二手車、報廢車、汽車後市場等各環節，積極創新、先行先試；鼓勵相關

地區優化汽車限購限行措施，更好滿足居民汽車購買需求；圍繞「高效辦成一件事」，建設全國

汽車全生命周期信息平台，打通數據孤島，暢通二手車消費；支持地方發展汽車改裝、房車露營

、傳統經典車等汽車後市場，發展汽車運動和汽車文化，延伸汽車消費鏈條，著力培育汽車消費

新增量。



＊陸續出台服務消費提質惠民行動方案＊



三是實施服務消費提質惠民行動。近期陸續出台服務消費提質惠民行動２０２５年工作方案

、增開銀發旅遊列車行動計劃、促進健康消費專項行動方案、促進家政服務消費擴容升級若干措

施。一季度，共開行旅遊列車１８７列，同比增長３０％，其中老年遊客佔比接近８０％。下一

步，開展「服務消費季」等擴消費活動，打造服務消費熱點。堅持「對外開放、對內放開」，加

大政策支持力度，不斷擴大健康、養老、托幼、家政等多元化服務供給。



四是舉辦「購在中國」系列活動。部署各地聚焦首發經濟，圍繞精品購物、精致美食、精彩

旅遊、精美展演四大領域，舉辦首發首秀首展和豐富多彩、形式多樣的特色活動。「購在中國」

不僅僅服務於中國消費者，也面向世界各國人民。進一步優化離境退稅、擴大入境消費的政策已

發布。例如，納稅信用級別為Ｍ級以上的企業均可申請成為退稅商店，起退點由５００元（人民

幣．下同）下調至２００元，現金退稅限額由１萬元上調至２萬元，更加便利境外旅客退稅。

