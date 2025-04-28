  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：一季度規上工業企業利潤由降轉增

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平：堅持自立自強，動人工智能健康有序發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局２５日下午就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。中共中央總書記
習近平在主持學習時強調，面對新一代人工智能技術快速演進的新形勢，要充分發揮新型舉國體
制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動中國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序
發展。
　
一季度規上工業企業利潤由降轉增
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局４月２７日發布數據顯示，一季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額
１５０９３﹒６億元（人民幣．下同），同比增長０﹒８％。國家統計局工業司統計師于衛寧表
示，總體看，一季度規模以上工業企業利潤延續持續恢復態勢。今年以來宏觀政策效應持續顯現
，增量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好開局。下階段，要進一步抓好政策落實
、落地、落細，更大程度釋放政策潛能，促進工業企業效益持續恢復向好。
　
擴商店，增商品，優服務，離境退稅政策再優化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部４月２７日消息，商務部等六部門日前發布《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費
的通知》，旨在更好滿足境外旅客購物離境退稅需求，進一步豐富市場供給，優化退稅服務，擴
大入境消費。商務部副部長盛秋平２７日在國新辦新聞發布會上表示，《通知》主要有三大亮點
。一是擴商店，讓境外旅客有更多好店逛。二是增商品，讓境外旅客有更多好物買。《通知》提
出，將離境退稅起退點從５００元下調至２００元。三是優服務，讓境外旅客辦退稅更方便。
　
　
《上海證券報》
　
習近平：堅持自立自強，動人工智能健康有序發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局２５日下午就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。中共中央總書記
習近平在主持學習時強調，面對新一代人工智能技術快速演進的新形勢，要充分發揮新型舉國體
制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動中國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序
發展。
　
由降轉增！一季度規模以上工業企業利潤同比增長０﹒８％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局４月２７日發布的數據顯示，一季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額
１５０９３﹒６億元，由上年全年同比下降３﹒３％轉為增長０﹒８％，扭轉了自上年三季度以
來企業累計利潤持續下降的態勢。３月當月，規模以上工業企業的利潤增速也實現了由降轉增。
國家統計局數據顯示，３月，規模以上工業企業利潤由１至２月的下降０﹒３％轉為增長
２﹒６％。
　
力促入境消費，多部門優化離境退稅政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部會同財政部、文化和旅遊部、海關總署、稅務總局、中國民航局於近日出台了《關於進一
步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》。在２７日舉行的國新辦新聞發布會上，多個部門介
紹了優化離境退稅政策擴大入境消費有關情況。離境退稅，是指境外旅客離境時，對其在退稅商
店購買的商品退還增值稅的政策。離境退稅是國際通行的做法，中國自２０１５年起全面推行離
境退稅政策。
　
　
《證券時報》
　
習近平：堅持自立自強，動人工智能健康有序發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局２５日下午就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。中共中央總書記
習近平在主持學習時強調，面對新一代人工智能技術快速演進的新形勢，要充分發揮新型舉國體
制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動中國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序
發展。
　
六部門優化離境退稅政策擴大入境消費
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
離境退稅有助於降低境外旅客購物成本，是吸引和擴大入境消費的重要切入點。商務部等六部門
２７日發布《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，從擴商店、增商品、優服務
三個方面提出八項措施，包括擴大退稅商店覆蓋面、下調離境退稅起退點、上調現金退稅限額等
，進一步優化離境退稅政策。《通知》主要針對退稅商店偏少，退稅購物選擇不多、國貨偏少，
退稅便利度有待進一步提升等問題提出政策舉措。
　
國常會核准浙江三門三期工程等核電項目
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強２７日主持召開國務院常務會議，部署開展美麗河湖保護與建設行動，研究進一
步加強困境兒童福利保障有關舉措，討論《中華人民共和國醫療保障法（草案）》，決定核准浙
江三門三期工程等核電項目。（ｅｗ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

美元的一劫

27/04/2025 14:03

關稅戰

高息定存 | 建行亞洲一個月定存高達6.68厘，工銀3個月5...

27/04/2025 10:55

貨幣攻略

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處