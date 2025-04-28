《神州頭條》財經報章頭版摘要：一季度規上工業企業利潤由降轉增

《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：堅持自立自強，動人工智能健康有序發展

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中共中央政治局２５日下午就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。中共中央總書記

習近平在主持學習時強調，面對新一代人工智能技術快速演進的新形勢，要充分發揮新型舉國體

制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動中國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序

發展。



一季度規上工業企業利潤由降轉增

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國家統計局４月２７日發布數據顯示，一季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額

１５０９３﹒６億元（人民幣．下同），同比增長０﹒８％。國家統計局工業司統計師于衛寧表

示，總體看，一季度規模以上工業企業利潤延續持續恢復態勢。今年以來宏觀政策效應持續顯現

，增量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好開局。下階段，要進一步抓好政策落實

、落地、落細，更大程度釋放政策潛能，促進工業企業效益持續恢復向好。



擴商店，增商品，優服務，離境退稅政策再優化

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商務部４月２７日消息，商務部等六部門日前發布《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費

的通知》，旨在更好滿足境外旅客購物離境退稅需求，進一步豐富市場供給，優化退稅服務，擴

大入境消費。商務部副部長盛秋平２７日在國新辦新聞發布會上表示，《通知》主要有三大亮點

。一是擴商店，讓境外旅客有更多好店逛。二是增商品，讓境外旅客有更多好物買。《通知》提

出，將離境退稅起退點從５００元下調至２００元。三是優服務，讓境外旅客辦退稅更方便。





《上海證券報》



習近平：堅持自立自強，動人工智能健康有序發展

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中共中央政治局２５日下午就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。中共中央總書記

習近平在主持學習時強調，面對新一代人工智能技術快速演進的新形勢，要充分發揮新型舉國體

制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動中國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序

發展。



由降轉增！一季度規模以上工業企業利潤同比增長０﹒８％

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國家統計局４月２７日發布的數據顯示，一季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額

１５０９３﹒６億元，由上年全年同比下降３﹒３％轉為增長０﹒８％，扭轉了自上年三季度以

來企業累計利潤持續下降的態勢。３月當月，規模以上工業企業的利潤增速也實現了由降轉增。

國家統計局數據顯示，３月，規模以上工業企業利潤由１至２月的下降０﹒３％轉為增長

２﹒６％。



力促入境消費，多部門優化離境退稅政策

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商務部會同財政部、文化和旅遊部、海關總署、稅務總局、中國民航局於近日出台了《關於進一

步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》。在２７日舉行的國新辦新聞發布會上，多個部門介

紹了優化離境退稅政策擴大入境消費有關情況。離境退稅，是指境外旅客離境時，對其在退稅商

店購買的商品退還增值稅的政策。離境退稅是國際通行的做法，中國自２０１５年起全面推行離

境退稅政策。





《證券時報》



習近平：堅持自立自強，動人工智能健康有序發展

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中共中央政治局２５日下午就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。中共中央總書記

習近平在主持學習時強調，面對新一代人工智能技術快速演進的新形勢，要充分發揮新型舉國體

制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動中國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序

發展。



六部門優化離境退稅政策擴大入境消費

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離境退稅有助於降低境外旅客購物成本，是吸引和擴大入境消費的重要切入點。商務部等六部門

２７日發布《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，從擴商店、增商品、優服務

三個方面提出八項措施，包括擴大退稅商店覆蓋面、下調離境退稅起退點、上調現金退稅限額等

，進一步優化離境退稅政策。《通知》主要針對退稅商店偏少，退稅購物選擇不多、國貨偏少，

退稅便利度有待進一步提升等問題提出政策舉措。



國常會核准浙江三門三期工程等核電項目

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國務院總理李強２７日主持召開國務院常務會議，部署開展美麗河湖保護與建設行動，研究進一

步加強困境兒童福利保障有關舉措，討論《中華人民共和國醫療保障法（草案）》，決定核准浙

江三門三期工程等核電項目。（ｅｗ）

