《神州經脈》增量政策料６月底前推出，外交部重申中美元首未通話

《神州經脈》Ａ股市場今日（２８日）全日調整，三大指數小幅收跌。滬綜指收跌０﹒２％

，連跌兩日，報３２８８﹒４１點，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒６５％。滬深兩市全

天成交１﹒０６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少５７１億元或５％。



近期中美關稅戰似有緩和跡象，但是當前缺乏實質性利好，匯價難以擺脫區間震盪模式。人

民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９９５，較上個交易日４時３０分收盤價跌

１６３點子，止三連升，創４月２２日以來近一周新低，全日在７﹒２８８８至７﹒３０１１之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２０４３，較上個交易日升２３點子，三連升，創４

月８日以來近三周新高，與市場預測偏離收窄至不足８００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 上周中央政治局會議明確提出著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期「四穩」表述，今天

國新辦舉行新聞發布會，由發改委等四部門解釋穩經濟穩就業部署。其中人行表示將適時降準降

息，堅決防範匯率超調風險；創設新的結構性貨幣政策工具，研究豐富政策工具箱，適時推出增

量政策。人行又稱，將精準加力穩外貿，指導金融機構對外貿依存度高、暫時遇到困難、產品有

競爭力的中小企業，不抽貸、不斷貸，保障合理融資需求。



２﹒ 國新辦發布會上，商務部表示對受到關稅影響較大的企業推動「三增三減」。「三增」就

是政府增加財政資金投入，金融機構增加信貸支持，保險機構增加內貿險支持，「三減」就是推

動減免困難企業的房屋租金、展位費、流量費，降低外貿企業內銷成本。另外，央視旗下「玉淵

譚天」發文解讀發布會指，「一些增量政策將在６月底前推出」，又稱「無論美關稅如何出牌中

國都有準備」。



３﹒ 美國對等關稅下，中國料減少美國飼料糧、能源等進口，國家發改委副主任趙辰昕在國新

辦發布會上回應稱，不會有甚麼影響。他指出，２０２４年來自美國的高粱、玉米、大豆等糧食

進口量佔國內糧食消費量比重很低，而且基本都是飼料糧。這些品種可替代性比較大，國際市場

供應很充足，同時國內糧食儲備資源也很充足。中國即使不採購美國的飼料糧和油料，對中國糧

食供應也不會有甚麼影響。



４﹒ 美國總統特朗普接受《時代》雜誌專訪時稱，與中國國家主席習近平通過電話，《路透》

報道指，中國外交部發言人郭嘉昆今天對此回應稱，中美兩國元首近期未通話。他並重申，中美

未就關稅問題進行磋商或談判。特朗普在上周五（２５日）發表的採訪中聲稱正在與中國進行關

稅談判，此前中方已經多次回應兩國未進行談判，敦促「美方不要混淆視聽」。



５﹒ 央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日在微博發帖指，根據美國農業部數據，近期中國對美國

豬肉、大豆採購數量銳減，與此同時，寧波舟山港老塘山作業區近期每天多艘巴西大豆船停靠。

「玉淵譚天」稱，據其獨家了解，４月預計有約４０艘次巴西大豆船停靠舟山港舟山港域，相比

去年４月份的２７艘次同比增長４８％，同時該港域４月份巴西大豆減載量將達７０萬噸，相比

去年同期的減載量５３萬噸，同比增長３２％。



６﹒ 中國貿促會今日在其新聞發布會上表示，為深入了解外貿企業受美加徵關稅影響，有針對

性地為企業做好貿易促進服務，近期中國貿促會面向全國１１００餘家外貿企業開展問卷調查。

調查結果顯示，有近５０％的外貿企業表示將減少對美業務，同時有７５﹒３％的企業計劃拓展

新興市場彌補對美出口減少份額。



７﹒ 國家移民管理局預測，今年五一假期全國口岸日均出入境人員將達２１５萬人次，較去年

同期增長２７％。隨著港澳與內地「雙向奔赴」的假日流動成為常態，加之五一期間粵港澳三地

將舉辦多場大型活動，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多，其中深圳羅湖、福田、深圳灣、

蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境人員預計將分別達到２５萬、２２萬、１５萬、１０

萬、１０萬人次。



８﹒ 中國黃金協會今日發布數據顯示，２０２５年一季度，國內黃金ＥＴＦ持倉增長

２３﹒４７噸，較２０２４年一季度增倉５﹒４９噸同比增長３２７﹒７３％。至３月底，國內

黃金ＥＴＦ持有量為１３８﹒２１噸。數據又顯示，２０２５年一季度，國內原料產金

８７﹒２４３噸，同比增長１﹒４９％；同期中國黃金消費量２９０﹒４９２噸，同比下降

５﹒９６％，其中黃金首飾１３４﹒５３１噸，同比下降２６﹒８５％；金條及金幣

１３８﹒０１８噸，同比增長２９﹒８１％；工業及其他用金１７﹒９４３噸，同比下降

３﹒８４％。（ｓｌ）

