《鍾之日記》比亞迪績後跌，港股成交急縮

《鍾之日記》４月２８日，香港天氣：微雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美關稅戰背景下，上周五（２５日）中央政治局會議提出著力穩就業、穩企業、穩市場、

穩預期的「四穩」表述，今天發改委等四部門召開聯合發布會解釋穩經濟穩就業部署。人行指將

適時降準降息，堅決防範匯率超調風險。他們還表示，會研究完善政策工具箱，根據形勢變化適

時推出增量政策，對中國實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。央視旗下「玉淵譚天」發文

預告「一些增量政策將在６月底前推出」，又稱「無論美關稅如何出牌中國都有準備」。不過這

場發布會具體刺激措施仍欠奉，市場難免失望，交投情緒不高，港股今日觀望情緒濃厚，主板成

交收縮至逾１６９０億元，按日急縮近２０％，是自今年２月４日以來成交新低。分析人士認為

，政治局會議的結果符合預期，市場反應或較為平淡，關稅戰下更加寬鬆的貨幣和積極的財政政

策更具迫切性。恒生指數全日收報２１９７１，跌８點或不足０﹒１％。



＊Ａ股兩連跌＊



Ａ股市場全日調整，三大指數小幅收跌。滬綜指收跌０﹒２％，連跌兩日，報

３２８８﹒４１點，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒６５％。滬深兩市全天成交１﹒０６

萬億元人民幣，較上個交易日減少５％。個股跌多漲少。盤面上，地產股大跌，板塊指數全體挫

３﹒８％；旅遊、家居用品及食品飲料等消費股集體下調。



＊比亞迪首季多賺１倍，股價仍挫４％＊



比亞迪（０１２１１）公布，截至３月３１日止首季純利９１﹒５５億元（人民幣．下同）

，按年升１倍，創下７個季度以來最高增速，但低於預測指引中段；每股基本盈利３﹒１２元。

期內收入１７０３﹒６億元，升３６﹒３％。



至於比亞迪旗下比亞迪電子（００２８５）首季純利６﹒２２億元，升１﹒９２％，每股盈

利０﹒２８元。期內營業收入３６８﹒８億元，升１﹒１％，但毛利跌７﹒３５％，至

２３﹒２４億元。於３月底，集團總負債約５３８﹒９億元，比去年底下降約６﹒９８％。



花旗發表報告指，比亞迪第一季純利增長符合市場預期。扣除比亞迪電子盈利後，估計比亞

迪今年第一季的單車淨利潤約為８７３３元，並預期上半年比亞迪的單車淨利潤將穩定在

９０００元的水平。該行認為，比亞迪４月份三個主要銷量基準（批發╱國內零售╱出口）都應

該錄得按月增長。花旗維持比亞迪為其「行業首選」。



至於摩根士丹利則表示，比亞迪首季業績無驚喜，市場焦點現已轉向公司是否會對搭載「天

神之眼」智能駕駛系統的新車型進行降價，以推動第二季度銷量。大摩估算剔除比亞迪電子貢獻

後，比亞迪汽車業務利潤約為８８００元，按年增長３３％，按季則跌５％。該行予比亞迪Ｈ股

「增持」評級，目標價４３８港元。



比亞迪股價績後插水，全日收跌４％，報３８１﹒２港元；同系比亞迪電子挫８﹒５％，報

３１﹒８港元。



＊國家再批建１０台核電新機組，中廣核成大贏家＊



內地加大固定投資以確保經濟維持增長，國務院總理李強２７日主持召開國務院常務會議為

今年核電項目審批首次開閘，決定核准１０台核電新機組，涉及廣西防城港核電三期、廣東台山

核電二期、浙江三門核電三期、山東海陽核電三期、福建霞浦核電一期等５個工程，總投資超過

２０００億元人民幣。



自２０２２年以來，中國已連續四年每年核准１０台及以上核電機組，保持了常態化審批節

奏。而此次新核准機組的投資總額預計超過２０００億元人民幣。中廣核成最大贏家，包括

在廣西防城港和廣東台山的核電項目共獲批四台新機組，中核集團、國家電投集團和華能集團分

別獲批兩台新機組。



相關港股今日均造好，中廣核電力（０１８１６）漲２﹒４５％，東方電氣（０１０７２）

升２﹒３％，中廣核新能源（０１８１１）升２％，華能國際（００９０２）、中核國際

（０２３０２）、中國核能科技（００６１１）齊升超１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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