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AH股新聞

28/04/2025 17:26

《神州券商》中證協擬規範證券從業人員投資行為

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《證券時報》獲悉，中證協正就《證券公司董事、監事、高
級管理人員及證券從業人員投資行為管理指引（試行）》向行業徵求意見。徵求意見要求證券公
司人員管理和行為管理全覆蓋，證券公司從業人員投資行為管理不但包括從事證券業務和相關管
理工作的董事、監事、高級管理人員、證券從業人員，還包括因履行工作職責而知悉公司證券業
務相關內幕信息、未公開信息等情況的其他董事、監事，從事黨務工作、輔助支持業務、綜合管
理業務的相關人員（含借調人員），並對證券公司另類投資子公司和私募投資基金子公司工作人
員管理作出相應規定。
　
　　同時，要求有效覆蓋投資申報、登記、審查監測、核查、處置、懲戒、報告、檢查等全部流
程和各個環節，做到投資行為管理全覆蓋。
　
　　此外，還要求強化關鍵崗位人員管理，要求證券公司優化資源配置，加強對董事、監事、高
級管理人員、部門及分支機構負責人、保薦代表人、財務顧問主辦人、投資經理、證券分析、證
券投資顧問等關鍵崗位人員的投資行為管理，通過採取提高申報頻次、加強交易行為監測、納入
重點核查名單、提高檢查頻率等手段措施，提高投資行為管理的針對性和有效性。
　
　　據悉，此舉主要是為防範從業人員違規買賣股票、內幕交易、利用未公開信息交易、市場操
縱、利益衝突和利益輸送等違法違規投資行為，保護投資者合法權益，維護證券市場秩序。
（ｃｔ）

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