【關稅戰】貝森特稱ＩＭＦ會議與華財長有交流，但未提及關稅問題

《經濟通通訊社２８日專訊》美國財政部長貝森特（Ｓｃｏｔｔ Ｂｅｓｓｅｎｔ）表示，

上周在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會議期間，與中國財政部部長藍佛安進行了交

流，但沒有討論中美關稅問題，而是談及傳統的金融議題。



關於中美貿易戰，雙方發出了相互矛盾的訊號，美國總統特朗普上周多次稱兩國正在談判，

中國則予以否認。貝森特表示，對方可能是試圖在面對不同對象時有不同的說法。「我與我的中

國同行有過互動，但更多是關於傳統的事情，比如金融穩定、全球經濟早期預警」，貝森特在美

國廣播公司節目中說：「我不知道特朗普總統是否與習（近平）主席進行過談話。」



貝森特認為，目前難以確定與中國會否及何時達成貿易協議。但他認為，中美兩國貿易爭端

降溫是應該會發生的，令到關稅下降。



另一方面，美國農業部長羅林斯（Ｂｒｏｏｋｅ Ｒｏｌｌｉｎｓ）接受有線電視新聞網訪

問時表示，特朗普政府正與中國就關稅問題進行每日對話。



＊韓媒稱中方高官進入美財政部大樓＊



南韓《中央日報》上周五（２５日）報道，美東時間４月２４日早上７時許，中國財政部一

名高級官員在約１０名隨行人員陪同下，進入位於華盛頓特區白宮旁的財政部大樓。



報道表示，該名高級官員具體身份尚未得到確認，但他們都佩戴了進入當時正在華盛頓舉行

的二十國集團（Ｇ２０）財長和央行行長會議所需的證件。這與前一天中國財政部長藍佛安會見

訪美的南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆時佩戴的證件相同。



報道指中方人員強烈阻止記者拍攝進入美財政部大樓的官員，並要求記者刪除手機拍攝的照

片。報道還引述一位外交消息人士表示，中美兩國財政溝通實際上已經運作，這意味著兩國因當

前的報復性關稅而面臨的國內外壓力已經達到臨界點。（ｒｙ）

