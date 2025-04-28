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關稅戰
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AH股新聞

28/04/2025 08:27

【關稅戰】貝森特稱ＩＭＦ會議與華財長有交流，但未提及關稅問題

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國財政部長貝森特（Ｓｃｏｔｔ　Ｂｅｓｓｅｎｔ）表示，
上周在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會議期間，與中國財政部部長藍佛安進行了交
流，但沒有討論中美關稅問題，而是談及傳統的金融議題。
　
　　關於中美貿易戰，雙方發出了相互矛盾的訊號，美國總統特朗普上周多次稱兩國正在談判，
中國則予以否認。貝森特表示，對方可能是試圖在面對不同對象時有不同的說法。「我與我的中
國同行有過互動，但更多是關於傳統的事情，比如金融穩定、全球經濟早期預警」，貝森特在美
國廣播公司節目中說：「我不知道特朗普總統是否與習（近平）主席進行過談話。」
　
　　貝森特認為，目前難以確定與中國會否及何時達成貿易協議。但他認為，中美兩國貿易爭端
降溫是應該會發生的，令到關稅下降。
　
　　另一方面，美國農業部長羅林斯（Ｂｒｏｏｋｅ　Ｒｏｌｌｉｎｓ）接受有線電視新聞網訪
問時表示，特朗普政府正與中國就關稅問題進行每日對話。
　
＊韓媒稱中方高官進入美財政部大樓＊
　
　　南韓《中央日報》上周五（２５日）報道，美東時間４月２４日早上７時許，中國財政部一
名高級官員在約１０名隨行人員陪同下，進入位於華盛頓特區白宮旁的財政部大樓。
　
　　報道表示，該名高級官員具體身份尚未得到確認，但他們都佩戴了進入當時正在華盛頓舉行
的二十國集團（Ｇ２０）財長和央行行長會議所需的證件。這與前一天中國財政部長藍佛安會見
訪美的南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆時佩戴的證件相同。
　
　　報道指中方人員強烈阻止記者拍攝進入美財政部大樓的官員，並要求記者刪除手機拍攝的照
片。報道還引述一位外交消息人士表示，中美兩國財政溝通實際上已經運作，這意味著兩國因當
前的報復性關稅而面臨的國內外壓力已經達到臨界點。（ｒｙ）

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