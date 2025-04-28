《大灣區》深圳：對電商平台按營收增長額０﹒５％給予獎勵

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市商務局４月２７日發布「２０２５年深圳服務企業拓展

國內市場支持政策要點十條」，提出支持企業參加消費品以舊換新補貼活動、投保國內貿易信用

保險、數字化升級、組團參展、打造國貨潮品新品牌等１０條具體措施，積極擴大消費需求、繁

榮消費市場，進一步助力企業穩訂單開拓國內市場。



在發展壯大支持電商平台企業方面，深圳實施電商平台營收增長獎勵項目，對年營業收入達

到一定規模的電子商務平台主體按照營業收入增長額的０﹒５％給予獎勵，每家企業最高獎勵

３００萬元（人民幣．下同）；對首次納入「四上」企業庫並於入庫次年實現營業收入、零售額

正增長的批發零售企業給予支持。



深圳支持企業開拓國內市場，對投保國內貿易信用保險且符合條件的企業，按其實際繳納保

險費用給予２５％的資金補助，單家企業每年累計資助金額最高５０萬元；支持商圈、行業協會

、企業舉辦系列促消費活動，對納入「深圳購物季」市級重點活動項目，按實際投入的５０％給

予最高２００萬元資助；支持商貿企業數字化改造，對商貿企業消費場景數字化和信息化投入，

按實際投入的２０％給予最高３００萬元資助。



深圳支持企業觸網上線開店，對首次納入限額以上網絡零售統計且達到相關條件的企業給予

一次性最高５０萬元獎勵；對年度限額以上網絡零售額增長達到一定規模的，按網絡零售增長額

的０﹒５％給予最高２５００萬元獎勵。（ｒｙ）

