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AH股新聞

28/04/2025 14:00

《大灣區》深圳：對電商平台按營收增長額０﹒５％給予獎勵

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市商務局４月２７日發布「２０２５年深圳服務企業拓展
國內市場支持政策要點十條」，提出支持企業參加消費品以舊換新補貼活動、投保國內貿易信用
保險、數字化升級、組團參展、打造國貨潮品新品牌等１０條具體措施，積極擴大消費需求、繁
榮消費市場，進一步助力企業穩訂單開拓國內市場。
　
　　在發展壯大支持電商平台企業方面，深圳實施電商平台營收增長獎勵項目，對年營業收入達
到一定規模的電子商務平台主體按照營業收入增長額的０﹒５％給予獎勵，每家企業最高獎勵
３００萬元（人民幣．下同）；對首次納入「四上」企業庫並於入庫次年實現營業收入、零售額
正增長的批發零售企業給予支持。
　
　　深圳支持企業開拓國內市場，對投保國內貿易信用保險且符合條件的企業，按其實際繳納保
險費用給予２５％的資金補助，單家企業每年累計資助金額最高５０萬元；支持商圈、行業協會
、企業舉辦系列促消費活動，對納入「深圳購物季」市級重點活動項目，按實際投入的５０％給
予最高２００萬元資助；支持商貿企業數字化改造，對商貿企業消費場景數字化和信息化投入，
按實際投入的２０％給予最高３００萬元資助。
　
　　深圳支持企業觸網上線開店，對首次納入限額以上網絡零售統計且達到相關條件的企業給予
一次性最高５０萬元獎勵；對年度限額以上網絡零售額增長達到一定規模的，按網絡零售增長額
的０﹒５％給予最高２５００萬元獎勵。（ｒｙ）

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