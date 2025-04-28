【關稅戰】外交部：中美兩國元首近期未通話

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普接受《時代》雜誌專訪時稱，與中國國家主席

習近平通過電話，《路透》報道指，中國外交部發言人郭嘉昆今天就此表示，中美兩國元首近期

未通話。他並重申，中美未就關稅問題進行磋商或談判。



特朗普在上周五（２５日）發表的採訪中聲稱正在與中國進行關稅談判，此前中方已經多次

回應兩國未進行談判，敦促「美方不要混淆視聽」。（ｒｙ）

