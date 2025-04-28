  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2025 09:21

《車企血戰》日產武漢工廠據報明年３月底停產

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據日本《讀賣新聞》引述消息報道，日產汽車將在截至
２０２６年３月底的本業務年度結束其中國武漢工廠的汽車生產。在中國本土車企競爭激烈下，
日產武漢工廠的開工率已降至年產能３０萬輛的１０％以下。日產已於去年６月關閉江蘇常州工
廠，武漢工廠停產後，日產在中國的生產基地將縮減至四個。
　
　　該工廠２０２２年開始投產，設計年產能約３０萬輛，主要生產電動車Ａｒｉｙａ和
ＳＵＶＸ－Ｔｒａｉｌ。
　
　　日產近年來在中國市場的銷量持續下滑，２０２４年銷量約６９﹒７萬輛，同比下降
１２﹒２％，與２０１８年疫情前相比幾乎減半。
　
＊上海車展取消豪車館＊
　
　　此外，２０２５年上海車展於４月２３日開幕，不少車企缺席，例如現代起亞、標致雪鐵龍
、捷豹路虎以及斯巴魯等。瑪莎拉蒂、勞斯萊斯等超豪華品牌也沒有參展，主辦方取消了以往獨
立設置的豪車館。
　
　　據《財新》引述瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，跨國車企對中國市場和上海車展的態
度兩極分化：一些車企積極在中國布局本土研發能力、引入中國供應商；一些車企在華市場份額
不斷萎縮，為了節省經營費用，放棄參加上海車展。
　
　　２０２４年中國超豪華汽車市場並不景氣，多數品牌銷量大幅下滑。比如瑪莎拉蒂在華銷量
同比下跌７１％。法拉利、勞斯萊斯和阿斯頓．馬丁等品牌也沒有取得增長。
　
　　相比這些缺席品牌，另一些跨國車企展現出擁抱中國市場轉型趨勢的積極態度。鞏旻舉例稱
，大眾汽車集團與地平線（０９６６０）組建了合資企業，共同開發智能輔助駕駛系統，大眾汽
車集團旗下奧迪品牌選擇使用華為系統。豐田汽車、本田汽車、上汽通用、上汽奧迪等大批車企
則選擇了與中國初創智能輔助駕駛技術企業Ｍｏｍｅｎｔａ合作；還有部分跨國車企選擇與中方
夥伴達成新型合作，馬自達使用長安汽車（深：０００６２５）平台開發純電動車型ＥＺ６。
（ｃｔ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

中國汽車業的崛起與美國汽車業的衰落

28/04/2025 08:10

關稅戰

高息定存 | 建行亞洲一個月定存高達6.68厘，工銀3個月5...

27/04/2025 10:55

貨幣攻略

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處