《車企血戰》日產武漢工廠據報明年３月底停產

《經濟通通訊社２８日專訊》據日本《讀賣新聞》引述消息報道，日產汽車將在截至

２０２６年３月底的本業務年度結束其中國武漢工廠的汽車生產。在中國本土車企競爭激烈下，

日產武漢工廠的開工率已降至年產能３０萬輛的１０％以下。日產已於去年６月關閉江蘇常州工

廠，武漢工廠停產後，日產在中國的生產基地將縮減至四個。



該工廠２０２２年開始投產，設計年產能約３０萬輛，主要生產電動車Ａｒｉｙａ和

ＳＵＶＸ－Ｔｒａｉｌ。



日產近年來在中國市場的銷量持續下滑，２０２４年銷量約６９﹒７萬輛，同比下降

１２﹒２％，與２０１８年疫情前相比幾乎減半。



＊上海車展取消豪車館＊



此外，２０２５年上海車展於４月２３日開幕，不少車企缺席，例如現代起亞、標致雪鐵龍

、捷豹路虎以及斯巴魯等。瑪莎拉蒂、勞斯萊斯等超豪華品牌也沒有參展，主辦方取消了以往獨

立設置的豪車館。



據《財新》引述瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，跨國車企對中國市場和上海車展的態

度兩極分化：一些車企積極在中國布局本土研發能力、引入中國供應商；一些車企在華市場份額

不斷萎縮，為了節省經營費用，放棄參加上海車展。



２０２４年中國超豪華汽車市場並不景氣，多數品牌銷量大幅下滑。比如瑪莎拉蒂在華銷量

同比下跌７１％。法拉利、勞斯萊斯和阿斯頓．馬丁等品牌也沒有取得增長。



相比這些缺席品牌，另一些跨國車企展現出擁抱中國市場轉型趨勢的積極態度。鞏旻舉例稱

，大眾汽車集團與地平線（０９６６０）組建了合資企業，共同開發智能輔助駕駛系統，大眾汽

車集團旗下奧迪品牌選擇使用華為系統。豐田汽車、本田汽車、上汽通用、上汽奧迪等大批車企

則選擇了與中國初創智能輔助駕駛技術企業Ｍｏｍｅｎｔａ合作；還有部分跨國車企選擇與中方

夥伴達成新型合作，馬自達使用長安汽車（深：０００６２５）平台開發純電動車型ＥＺ６。

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