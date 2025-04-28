  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０９％，觀望穩就業穩經濟政策出台

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普上周多次表示美國與中國開始貿易談判，惟中
方均予以否認。中美關稅戰僵局持續背景下，中國國家統計局公布，３月份規模以上工業企業利
潤由１－２月下降０﹒３％轉為增長２﹒６％，企業當月利潤有較明顯改善。
　
　　中央續把工作重心擺在國內促消費、穩經濟上，上周舉行的政治局會議承諾，「要不斷完善
穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效」。商務部昨日率先會財政部、文旅部等公
布進一步優化離境退稅政策、擴大入境消費，將離境退稅起退點從５００元（人民幣．下同）下
調至２００元，現金退稅上限由１萬元提高至２萬元；另外，國家發改委、人社部、商務部、人
行將於今天１０時舉行新聞發布會，介紹穩就業、穩經濟、推動高質量發展政策舉措。滬深股市
今早升跌不一，滬綜低開指０﹒０９％，報３２９２﹒０６點，深成指高開０﹒０９％，創業板
指高開０﹒２％。
　
　　中共中央政治局召開會議後，市場對於二季度降準降息的預期升溫，並預計降準或先落地。
《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青稱，綜合當前外部經貿環境變化、房地產市場及
物價走勢，二季度「適時降準降息」的時機已經成熟；預計本輪降息幅度或達到０﹒３個百分點
；降準幅度或達到０﹒５個百分點，釋放長期資金１萬億元。
　
　　人民銀行今日進行２７９０億元７天期逆回購，公開市場今日有１７６０億元逆回購到期，
即今日淨投放１０３０億元。本周公開市場有５０４５億元逆回購到期。（ｒｙ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

中國汽車業的崛起與美國汽車業的衰落

28/04/2025 08:10

關稅戰

高息定存 | 建行亞洲一個月定存高達6.68厘，工銀3個月5...

27/04/2025 10:55

貨幣攻略

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處