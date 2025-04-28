《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０９％，觀望穩就業穩經濟政策出台

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普上周多次表示美國與中國開始貿易談判，惟中

方均予以否認。中美關稅戰僵局持續背景下，中國國家統計局公布，３月份規模以上工業企業利

潤由１－２月下降０﹒３％轉為增長２﹒６％，企業當月利潤有較明顯改善。



中央續把工作重心擺在國內促消費、穩經濟上，上周舉行的政治局會議承諾，「要不斷完善

穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效」。商務部昨日率先會財政部、文旅部等公

布進一步優化離境退稅政策、擴大入境消費，將離境退稅起退點從５００元（人民幣．下同）下

調至２００元，現金退稅上限由１萬元提高至２萬元；另外，國家發改委、人社部、商務部、人

行將於今天１０時舉行新聞發布會，介紹穩就業、穩經濟、推動高質量發展政策舉措。滬深股市

今早升跌不一，滬綜低開指０﹒０９％，報３２９２﹒０６點，深成指高開０﹒０９％，創業板

指高開０﹒２％。



中共中央政治局召開會議後，市場對於二季度降準降息的預期升溫，並預計降準或先落地。

《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青稱，綜合當前外部經貿環境變化、房地產市場及

物價走勢，二季度「適時降準降息」的時機已經成熟；預計本輪降息幅度或達到０﹒３個百分點

；降準幅度或達到０﹒５個百分點，釋放長期資金１萬億元。



人民銀行今日進行２７９０億元７天期逆回購，公開市場今日有１７６０億元逆回購到期，

即今日淨投放１０３０億元。本周公開市場有５０４５億元逆回購到期。（ｒｙ）

