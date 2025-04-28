《Ａ股行情》滬綜指現跌約０﹒１％，外電指習近平本周往上海視察

《經濟通通訊社２８日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中美政府在貿易戰中僵持不下

之際，中國國家主席習近平將於本周前往上海視察。



滬深股市氣氛仍偏弱，滬綜指現跌０﹒０８％，報３２９２﹒２９點，深成指跌０﹒５６％

，創業板指軟０﹒６２％。



中美談判疑雲重重，美國總統特朗普多次稱正與中國進行關稅談判，但中國外交部屢次否認

正在進行任何談判。韓媒報道指，上周曾目睹中國財政部高級官員進入美國財政部大樓，中美兩

國可能已進行財政溝通。



國家發改委副主任趙辰昕在今日的國新辦新聞發布會上表示，美國加徵的所謂「對等關稅」

是憑空做牌、霸凌霸道、出爾反爾，嚴重違背歷史潮流和經濟規律，嚴重衝擊國際貿易規則和秩

序，這一行徑害人害己、不得人心、必將以失敗告終。



人民銀行副行長鄒瀾在同一場合指出，人行將精準加力穩外貿。指導金融機構對外貿依存度

高、暫時遇到困難、產品有競爭力的中小企業，不抽貸、不斷貸，保障合理融資需求。人行將用

好用足適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，創設新的結構性貨幣政策工具，

研究豐富政策工具箱，適時推出增量政策，助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。商務部就指

對受到關稅影響較大的企業推動「三增三減」，「三增」就是政府增加財政資金投入，金融機構

增加信貸支持，保險機構增加內貿險支持，「三減」就是推動減免困難企業的房屋租金、展位費

、流量費，降低外貿企業內銷成本。（ｒｙ）

