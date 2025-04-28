《Ａ股行情》滬指收跌０﹒２％，四部門穩就業穩經濟發布會乏驚喜

《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場全日調整，三大指數小幅收跌。滬綜指收跌０﹒２％

，連跌兩日，報３２８８﹒４１點，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒６５％。滬深兩市全

天成交１﹒０６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少５７１億元或５％。



中美關稅戰背景下，上周中央政治局會議明確提出著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期「

四穩」表述，今天發改委等四部門召開聯合發布會解釋穩經濟穩就業部署。人行指將適時降準降

息，堅決防範匯率超調風險。他們還表示，會研究完善政策工具箱，根據形勢變化適時推出增量

政策，對中國實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。央視旗下「玉淵譚天」發文預告「一些

增量政策將在６月底前推出」，又稱「無論美關稅如何出牌中國都有準備」。不過這場發布會具

體刺激措施仍欠奉，市場難免失望，交投情緒不高，個股跌多漲少。



盤面上，地產股大跌，板塊指數全體挫３﹒８％；旅遊、家居用品及食品飲料等消費股集體

下調。今日發布會上，商務部承諾近期將會同相關部門出台服務消費提質惠民行動２０２５年工

作方案、增開銀髮旅遊列車行動計劃、促進健康消費專項行動方案、促進家政服務消費擴容升級

若干措施。近期已經下達了今年第二批消費品以舊換新資金，前兩批共下達超過１６００億元，

後續還有１４００億元左右，會根據各地支付進度陸續下達。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７８１﹒６２ －０﹒１４

上證指數 ３２８８﹒４１ －０﹒２０ ４４１９﹒１６

深證成指 ９８５５﹒２０ －０﹒６２ ６１４４﹒９０

創業板指 １９３４﹒４６ －０﹒６５

科創５０ １００２﹒８３ －０﹒１７

Ｂ股指數 ２５０﹒６６ －２﹒１５ １﹒８４

深證Ｂ指 １１７６﹒１４ －０﹒０１ ０﹒６８

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