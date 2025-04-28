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AH股新聞

28/04/2025 15:08

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒２％，四部門穩就業穩經濟發布會乏驚喜

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場全日調整，三大指數小幅收跌。滬綜指收跌０﹒２％
，連跌兩日，報３２８８﹒４１點，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒６５％。滬深兩市全
天成交１﹒０６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少５７１億元或５％。
　
　　中美關稅戰背景下，上周中央政治局會議明確提出著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期「
四穩」表述，今天發改委等四部門召開聯合發布會解釋穩經濟穩就業部署。人行指將適時降準降
息，堅決防範匯率超調風險。他們還表示，會研究完善政策工具箱，根據形勢變化適時推出增量
政策，對中國實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。央視旗下「玉淵譚天」發文預告「一些
增量政策將在６月底前推出」，又稱「無論美關稅如何出牌中國都有準備」。不過這場發布會具
體刺激措施仍欠奉，市場難免失望，交投情緒不高，個股跌多漲少。
　
　　盤面上，地產股大跌，板塊指數全體挫３﹒８％；旅遊、家居用品及食品飲料等消費股集體
下調。今日發布會上，商務部承諾近期將會同相關部門出台服務消費提質惠民行動２０２５年工
作方案、增開銀髮旅遊列車行動計劃、促進健康消費專項行動方案、促進家政服務消費擴容升級
若干措施。近期已經下達了今年第二批消費品以舊換新資金，前兩批共下達超過１６００億元，
後續還有１４００億元左右，會根據各地支付進度陸續下達。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３７８１﹒６２　－０﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３２８８﹒４１　－０﹒２０　　　　４４１９﹒１６　　
　　深證成指　　９８５５﹒２０　－０﹒６２　　　　６１４４﹒９０　　
　　創業板指　　１９３４﹒４６　－０﹒６５　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１００２﹒８３　－０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　２５０﹒６６　　－２﹒１５　　　　　１﹒８４　　　　
　　深證Ｂ指　　１１７６﹒１４　－０﹒０１　　　　　０﹒６８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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