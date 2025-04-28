  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2025 13:21

《海納智見－荀玉根》當前更似２０２０，而非２０１８

　　《海納智見》２０２５年進入了特朗普２﹒０時期，近期中美貿易摩擦再起，作為同樣因關
稅政策而引發宏觀背景波動的時期，市場很容易將２０１８年與當下對比聯繫。然而，若從全局
的視角出發，受到美國貿易政策影響，當下全球範圍的經貿聯繫以及產業鏈正遭受歷史性衝擊，
未來全球經濟和資本市場將長期處在不確定性擾動中。我們認為，２０２５年美國關稅政策帶來
的衝擊或與２０２０年全球疫情更可比，而非２０１８年中美貿易摩擦。
　
　　相似點一：全球經貿活動遭全局性衝擊。類似２０２０年全球疫情，當前美國貿易政策或衝
擊全球供應鏈和經濟活力。２０１８年貿易摩擦影響主體主要是中美兩國，且中美互相加徵關稅
綜合稅率最終不超過２５％，影響的廣度和深度有限；２０２０年全球疫情的波及範圍則明顯更
廣，且全球供應鏈受到了較明顯的衝擊。與２０２０年全球疫情類似，本輪美國貿易政策同樣將
對全球貿易和供應鏈造成深遠的影響。進一步看，本次美國貿易政策對全球經濟基本面預期的衝
擊或也類似２０２０年，２０２０年初中美消費者信心指數均下滑明顯，近期基本面數據也顯示
本次貿易摩擦或對全球基本面預期的影響同樣較大。
　
　　相似點二：全球市場避險情緒持續發酵。當前美國政策擾動引發全球資產價格大幅波動，類
似２０２０年初。我們從歷史對比角度出發，對２０１８、２０２０以及２０２５年全球大類資
產走勢進行對比分析。１）　股市：「對等關稅」公布後全球權益資產出現了較明顯的恐慌情緒
，港、美、歐、日等不同地區權益市場均遭遇較大回撤，本次全球權益資產的歷史性波動類似
２０２０年；２）　債市：受不確定性擾動影響債券等避險資產漲幅較高，同樣的２０２０年全
球疫情階段中國１０年國債收益率同樣有所下行，而２０１８年期間債市整體較平穩；３）　商
品及外匯：商品及匯市走勢也與２０２０年類似，本次具備避險屬性的黃金和日元上漲明顯，另
一方面原油等大宗商品資產跌幅較大。
　
　　相似點三：國內積極宏觀政策加碼發力。２０２０年國內宏觀政策定調積極，有效對沖全球
疫情不確定性擾動。先看２０２０年，為應對全球疫情對宏觀經濟的衝擊，２０２０年伊始中國
便已從財政、貨幣等方面出台積極的政策。２０２５年政策環境同樣積極，後續擴大內需政策或
是破局關鍵。今年３月兩會政策基調積極，４月８－９日中央首次召開「中央周邊工作會議」，
４月９日李強總理召開經濟形勢專家和企業家座談會，可見與２０２０年全球疫情類似，本輪應
對外部壓力的政策環境同樣較為積極。往後看，內需政策出台對沖關稅政策的擾動或是提高基本
面預期、抬升市場風險偏好的破局關鍵。
　
　　相似點四：新興產業變革趨勢開始加速。類比新能源產業周期，當前ＡＩ科技領域同樣處於
產業變革加速階段。先看２０２０年，在全球政策扶持以及新能源技術突破的雙重影響下，當時
全球新能源車已逐步進入快速成長期，從滲透率看全球新能源車產業於２０２０年或已進入加速
滲透階段。回到當下，我們認為當前的ＡＩ產業發展也正進入從１－１００的快速擴張階段。從
產業趨勢角度看，與２０２０年前後的新能源產業趨勢類似，當前ＡＩ浪潮引領的科技周期或同
樣處於產業變革的加速階段。
　
　　風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《國泰海通證券首席經濟學家　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/04/2025 13:40  【ＦＯＣＵＳ】出招「穩就業」顯緊逼，出口轉內銷非坦途

下一篇新聞︰28/04/2025 12:32  【新股上市】掃地機器人製造商石頭科技擬香港上市，Ａ股半日收跌

其他AH股新聞
More

28/04/2025 14:00  《大灣區》深圳：對電商平台按營收增長額０﹒５％給予獎勵

28/04/2025 13:53  《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒０６％，房地產續領跌大市

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

中國汽車業的崛起與美國汽車業的衰落

28/04/2025 08:10

關稅戰

美元的一劫

27/04/2025 14:03

貨幣攻略

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處