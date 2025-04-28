《海納智見－荀玉根》當前更似２０２０，而非２０１８

《海納智見》２０２５年進入了特朗普２﹒０時期，近期中美貿易摩擦再起，作為同樣因關

稅政策而引發宏觀背景波動的時期，市場很容易將２０１８年與當下對比聯繫。然而，若從全局

的視角出發，受到美國貿易政策影響，當下全球範圍的經貿聯繫以及產業鏈正遭受歷史性衝擊，

未來全球經濟和資本市場將長期處在不確定性擾動中。我們認為，２０２５年美國關稅政策帶來

的衝擊或與２０２０年全球疫情更可比，而非２０１８年中美貿易摩擦。



相似點一：全球經貿活動遭全局性衝擊。類似２０２０年全球疫情，當前美國貿易政策或衝

擊全球供應鏈和經濟活力。２０１８年貿易摩擦影響主體主要是中美兩國，且中美互相加徵關稅

綜合稅率最終不超過２５％，影響的廣度和深度有限；２０２０年全球疫情的波及範圍則明顯更

廣，且全球供應鏈受到了較明顯的衝擊。與２０２０年全球疫情類似，本輪美國貿易政策同樣將

對全球貿易和供應鏈造成深遠的影響。進一步看，本次美國貿易政策對全球經濟基本面預期的衝

擊或也類似２０２０年，２０２０年初中美消費者信心指數均下滑明顯，近期基本面數據也顯示

本次貿易摩擦或對全球基本面預期的影響同樣較大。



相似點二：全球市場避險情緒持續發酵。當前美國政策擾動引發全球資產價格大幅波動，類

似２０２０年初。我們從歷史對比角度出發，對２０１８、２０２０以及２０２５年全球大類資

產走勢進行對比分析。１） 股市：「對等關稅」公布後全球權益資產出現了較明顯的恐慌情緒

，港、美、歐、日等不同地區權益市場均遭遇較大回撤，本次全球權益資產的歷史性波動類似

２０２０年；２） 債市：受不確定性擾動影響債券等避險資產漲幅較高，同樣的２０２０年全

球疫情階段中國１０年國債收益率同樣有所下行，而２０１８年期間債市整體較平穩；３） 商

品及外匯：商品及匯市走勢也與２０２０年類似，本次具備避險屬性的黃金和日元上漲明顯，另

一方面原油等大宗商品資產跌幅較大。



相似點三：國內積極宏觀政策加碼發力。２０２０年國內宏觀政策定調積極，有效對沖全球

疫情不確定性擾動。先看２０２０年，為應對全球疫情對宏觀經濟的衝擊，２０２０年伊始中國

便已從財政、貨幣等方面出台積極的政策。２０２５年政策環境同樣積極，後續擴大內需政策或

是破局關鍵。今年３月兩會政策基調積極，４月８－９日中央首次召開「中央周邊工作會議」，

４月９日李強總理召開經濟形勢專家和企業家座談會，可見與２０２０年全球疫情類似，本輪應

對外部壓力的政策環境同樣較為積極。往後看，內需政策出台對沖關稅政策的擾動或是提高基本

面預期、抬升市場風險偏好的破局關鍵。



相似點四：新興產業變革趨勢開始加速。類比新能源產業周期，當前ＡＩ科技領域同樣處於

產業變革加速階段。先看２０２０年，在全球政策扶持以及新能源技術突破的雙重影響下，當時

全球新能源車已逐步進入快速成長期，從滲透率看全球新能源車產業於２０２０年或已進入加速

滲透階段。回到當下，我們認為當前的ＡＩ產業發展也正進入從１－１００的快速擴張階段。從

產業趨勢角度看，與２０２０年前後的新能源產業趨勢類似，當前ＡＩ浪潮引領的科技周期或同

樣處於產業變革的加速階段。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《國泰海通證券首席經濟學家 荀玉根》



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