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AH股新聞

28/04/2025 09:22

【人行操作】人行２７９０億逆回購利率持平，淨投放１０３０億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行２７９０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
　
　　公開市場今日有１７６０億元逆回購到期，即今日淨投放１０３０億元。
　
　　本周公開市場有５０４５億元逆回購到期，其中，周一到周三分別到期１７６０億元、
２２０５億元和１０８０億元，周四、周五內地金融市場因五一假期休市，當日到期的逆回購順
延至假期後首個交易日（５月６日）。（ｓｌ）

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