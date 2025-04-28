《中國房產》上海再現「日光盤」，分析指中高端置換購房需求釋放

《經濟通通訊社２８日專訊》上海再有「日光盤」誕生。位於上海浦東新區內中環的浦發．

蓮園項目上周一（２１日）開盤，該項目首批１１２套房源吸引３６５組意向客戶認購，認購率

達３２６％，成為今年以來上海第１０個觸發積分制認購規則的新盤，最終３５７組有效客戶參

與選房，１１２套房即日售罄。



該項目共有４５８套房源，首批推出１１２套１００平方米及１３３平方米的三房房源，平

均樓價為每平方米９﹒１８萬元（人民幣．下同）。該項目於４月６日開始認購，５天內共吸引

３６５組意向客戶，高達３２６％的認月１率延續了當地豪宅市場的狂熱。



同樣位於浦東的新楊思板塊熱門項目翡雲悅府日前結束認購，首批推出２２８套房源，獲多

達９３９組意向客戶認購，認購率約４１２％，刷新今年上海新盤最高認購率。該項目首批房源

為建築面積約１２０－１４０平方米小高層住宅，均價為每平方米１０﹒７２萬元。



內媒引述據翡雲悅府銷售人員稱，「平均４個人搶１套房子，市場徹底沸騰了」。認購該樓

盤的以改善型客戶為主，且偏好浦東居住，購房者普遍熱衷於１４０平方米的大戶型。項目預計

會在５月下旬加推，價格可能還會更高。



＊３月７個新盤「日光」，其中３個每平方米樓價超１０萬＊



另外，上海中原地產數據顯示，３月上海新建商品住宅成交面積６８﹒３萬平方米，環比增

加１４５﹒１％，是一季度成交最多的月份。３月入市的２９個項目中，６個為單價「１０萬＋

」樓盤，６個為每平方米８萬－１０萬元的高端改善項目。從市場投放可以看出，偏中高端改善

項目依舊是市場重點關注產品，並且有不錯的去化結果。數據並顯示，２９個樓盤中近半數認購

率超過１００％，有７個「日光」項目；其中３個單價「１０萬＋」項目均在開盤當天售罄。



上海中原地產市場分析師盧文?認為，自從去年上海的普宅、非普宅的標準調整後，高端大

戶型二手房的購房力量釋放，這部分的業主賣掉手裏一至兩套房子然後去置換的行為變多，整體

市場狀況良好，市場交易鏈條順暢。短期來看，總價在千萬級以上的項目供求比較緊張，尤其是

上海環線內市場供需關係會緊張，這也成為買家快速入市的「催化劑」，中高端改善項目的購房

需求近期釋放比較明顯，房子的金融保值屬性被再次放大。



５８安居客研究院研究總監陸騎麟認為，今年上海新房市場依舊延續高端市場熱銷的行情，

當前樓市以置換型需求為主，高端新房品質與周邊二手房品質及價差不斷拉大，成為主要的置換

方向。豪宅熱銷也是資產配置需求的體現，上海核心地段豪宅的保值率更高。（ｓｌ）

