《中國要聞》內地首季黃金ＥＴＦ持倉增逾２３噸，同比激增超３倍

《經濟通通訊社２８日專訊》中國黃金協會今日發布數據顯示，２０２５年一季度，中國黃

金市場成交量、成交額呈現大幅增長趨勢。國內黃金ＥＴＦ持倉增長２３﹒４７噸，較２０２４

年一季度增倉５﹒４９噸同比增長３２７﹒７３％。至３月底，國內黃金ＥＴＦ持有量為

１３８﹒２１噸。



上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊１﹒６０萬噸（單邊０﹒８０萬噸），同比增

長４﹒５７％，成交額雙邊１０﹒７０萬億元（單邊５﹒３５萬億元），同比增長４２﹒８５％

；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊５﹒５４萬噸（單邊２﹒７７萬噸），同比增長

９１﹒１７％，成交額雙邊３０﹒５２萬億元（單邊１５﹒２６萬億元），同比增長

１４３﹒６９％。



＊首季黃金消費量整體降近６％，其中金條及金幣增三成＊



數據又顯示，２０２５年一季度，國內原料產金８７﹒２４３噸，比２０２４年一季度增加

１﹒２８４噸，同比增長１﹒４９％。同期進口原料產金５３﹒５８７噸，同比增長０﹒６８％

，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金１４０﹒８３０噸，同比增長１﹒１８％。



２０２５年一季度，中國黃金消費量２９０﹒４９２噸，同比下降５﹒９６％。其中，黃金

首飾１３４﹒５３１噸，同比下降２６﹒８５％；金條及金幣１３８﹒０１８噸，同比增長

２９﹒８１％；工業及其他用金１７﹒９４３噸，同比下降３﹒８４％。



２０２５年一季度，中國增持黃金１２﹒７５噸，截至３月底，中國黃金儲備為

２２９２﹒３３噸。（ｓｌ）









