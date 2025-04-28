  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2025 10:30

《中國要聞》內地首季黃金ＥＴＦ持倉增逾２３噸，同比激增超３倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國黃金協會今日發布數據顯示，２０２５年一季度，中國黃
金市場成交量、成交額呈現大幅增長趨勢。國內黃金ＥＴＦ持倉增長２３﹒４７噸，較２０２４
年一季度增倉５﹒４９噸同比增長３２７﹒７３％。至３月底，國內黃金ＥＴＦ持有量為
１３８﹒２１噸。
　
　　上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊１﹒６０萬噸（單邊０﹒８０萬噸），同比增
長４﹒５７％，成交額雙邊１０﹒７０萬億元（單邊５﹒３５萬億元），同比增長４２﹒８５％
；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊５﹒５４萬噸（單邊２﹒７７萬噸），同比增長
９１﹒１７％，成交額雙邊３０﹒５２萬億元（單邊１５﹒２６萬億元），同比增長
１４３﹒６９％。
　
＊首季黃金消費量整體降近６％，其中金條及金幣增三成＊
　
　　數據又顯示，２０２５年一季度，國內原料產金８７﹒２４３噸，比２０２４年一季度增加
１﹒２８４噸，同比增長１﹒４９％。同期進口原料產金５３﹒５８７噸，同比增長０﹒６８％
，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金１４０﹒８３０噸，同比增長１﹒１８％。
　
　　２０２５年一季度，中國黃金消費量２９０﹒４９２噸，同比下降５﹒９６％。其中，黃金
首飾１３４﹒５３１噸，同比下降２６﹒８５％；金條及金幣１３８﹒０１８噸，同比增長
２９﹒８１％；工業及其他用金１７﹒９４３噸，同比下降３﹒８４％。
　
　　２０２５年一季度，中國增持黃金１２﹒７５噸，截至３月底，中國黃金儲備為
２２９２﹒３３噸。（ｓｌ）
　
　　
　
　　

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/04/2025 10:31  【關稅戰】人行回應美債波動：單一資產變動對中國外儲影響有限

下一篇新聞︰28/04/2025 10:30  《中國房產》上海再現「日光盤」，分析指中高端置換購房需求釋放

其他AH股新聞
More

28/04/2025 10:55  【關稅戰】發改委：美國對等關稅必將失敗告終，中國反制有理有節

28/04/2025 10:34  《駐京專電》發改委：及時出台增量政策，對實現今年目標充滿信心

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

中國汽車業的崛起與美國汽車業的衰落

28/04/2025 08:10

關稅戰

高息定存 | 建行亞洲一個月定存高達6.68厘，工銀3個月5...

27/04/2025 10:55

貨幣攻略

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處