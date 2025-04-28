【關稅戰】中國輸美貨物大減，有貨櫃航運公司停亞洲至美國航線

《經濟通通訊社２８日專訊》據英國《金融時報》報道，美國總統特朗普對中國進口貨品加

徵１４５％關稅的政策開始波及美國整體經濟，從自中國運往美國的貨物大幅減少。貨櫃追蹤服

務業者Ｖｉｚｉｏｎ數據指，截至４月中旬，從中國運往美國的標準２０呎貨櫃訂單量，同比大

減４５％。



報道又引述中國貨品主要進口門戶洛杉磯港估計，５月４日當周起排定的運抵量將較去年同

期減少三分一，並預計５月將有２０個航次取消，相當於超過２５萬個貨櫃，並遠高於４月的６

個航次。



報道並指，在香港上市的台灣貨櫃航運公司德翔海運（０２５１０）最近暫停了一條亞洲至

美國西岸的航線，報道引述該公司內部人士稱，「需求不見了」。全球第五大貨櫃海運業者赫伯

羅德（Ｈａｐａｇ－Ｌｌｏｙｄ）亦透露，大陸客戶已取消約三成自中國出口的訂單。



＊國泰稱美中空運需求將轉弱，裕輝指中國出口美國生意砍半＊



此外，報道稱，美國空運業協會（Ａｉｒｆｏｒｗａｒｄｅｒｓ

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）也指出，空運量大幅下滑，會員自大陸的訂艙量減少約三成。報道引

述國泰航空商務總統劉凱詩（Ｌａｖｉｎｉａ Ｌａｕ）表示，該公司空運業務約佔營收四分一

，預期受到關稅和美國「低價免稅門檻」變動影響，美中之間的空運需求將「轉弱」。香港貨運

代理商裕輝航空貨運透露，關稅調升後，自中國出口至美國的生意大減約五成。



報道引述物流業者指出，美國進口商正設法先消化庫存，再從中國進口新貨。他們也將貨品

存放在保稅倉庫內，或者將貨品轉運至加拿大等鄰近國家。貨物在倉庫期間免稅，僅在提領時繳

稅。



＊國際商會：進入美國市場成本將創１９３０年代以來新高＊



國際商會（ＩＣＣ）秘書長Ｊｏｈｎ Ｄｅｎｔｏｎ表示，美中貿易波動劇烈，反映業者「

且戰且走」，對美中能否迅速達成降稅協議心存觀望。



ＩＣＣ針對超過６０國會員的調查顯示，自特朗普４月２日宣布加徵關稅以來，不論未來談

判結果如何，預期國際貿易都會受到長期影響。Ｄｅｎｔｏｎ指出，進入美國市場的成本將創下

１９３０年代以來新高；現在幾乎已經默認，未來不管有多少其他變數，進入美國市場至少都要

付１０％的關稅。（ｓｌ）

