【關稅戰】官媒預告增量政策６月底前推，美關稅如何出牌都有準備

《經濟通通訊社２８日專訊》國新辦今日舉行新聞發布會，由國家發改委副主任趙辰昕、人

社部副部長俞家棟、商務部副部長盛秋平、人民銀行副行長鄒瀾介紹穩就業穩經濟推動高質量發

展政策措施有關情況。據央視旗下「玉淵譚天」在微博發文，發起兩個話題「一些增量政策將在

６月底前推出」、「無論美關稅如何出牌中國都有準備」，指這場發布會清晰地傳遞了兩條信息

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１﹒ 對於經濟運行中面臨的困難與問題，特別是外部衝擊，中國的政策工具箱很豐富，都

有充足預案。發布會上提到，這些政策大頭將在二季度落地。而「這些」包括既定政策，也包括

根據外部形勢變化而推出的新政策。「這些政策」中的大部分政策，都將在二季度，也就是接下

來的兩個月推出。這其中，特別要提下應對美濫施關稅帶來的衝擊。接下來，不管美方如何出牌

、加碼，中國都有充分準備。



２﹒ 做好自己的事，不只是眼下，也是長遠。各方都在努力。發布會上提到的每一個點，

都是一項項具體的措施，都將會在接下來逐步推出，這其中，既聚焦解決當下迫切的問題，也考

慮了長遠的發展。（ｓｌ）

