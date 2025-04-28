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AH股新聞

28/04/2025 15:08

【關稅戰】美國小型企業控訴被關稅壓垮：寧願一把火燒毀海外庫存

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國關稅政策導致美國企業成本大幅增加，一些小型企業難以
應對關稅帶來的衝擊。據央視新聞報道，其中位於美國馬里蘭州安納波利斯的一位寵物用品公司
負責人奧布萊恩表示，受關稅政策影響，公司現在很難盈利，甚至可能面臨破產。
　
　　報道指，奧布萊恩創辦的寵物用品公司主營寵物狗背帶和和寵物狗救生衣，這些商品均從海
外進口。奧布萊恩表示，為降低成本，公司盡可能地借錢，以加快生產、增加庫存，但在當前形
勢下，還要面臨高額運輸費用。「現在我們海外工廠裏，有價值１５萬美元的狗背帶。按照目前
的稅率，我要花２１﹒７萬美元，才能把這些產品運回美國。所以我最好還是把它們都燒毀了，
直接承擔損失，而不是運回美國」。
　
　　對於美國政府聲稱「加徵關稅是要讓製造業回流美國」，奧布萊恩認為，這樣做只會把商品
價格推高。「現在沒加徵關稅的情況下，（我們最受歡迎的狗背帶）它的零售價約為３４美元。
以當前的關稅政策，我們要達到收支平衡的話，售價應該是８６美元。如果在美國生產的話，零
售價約為１１４美元，因為我將不得不花費大約１００萬美元來建廠」。奧布萊恩無奈稱，「我
沒有１００萬美元，也沒有這方面的專業知識，我要買的所有機器都是海外製造的。如果真的要
建廠，需要大約１８個月的時間，在這段時間裏，我可能會破產」。（ｓｌ）

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