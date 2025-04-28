《中國要聞》習近平：全面提升勞動者素質，著眼推進共同富裕

《經濟通通訊社２８日專訊》五一勞動節將至，國家主席習近平今日在慶祝中華全國總工會

成立１００周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會上發表講話，稱要順應新一輪科技革命和

產業變革，全面提升勞動者素質，並指要著眼推進共同富裕，穩步增進職工和勞動群眾的福祉，

創造更加良好的就業和勞動條件，推進高質量就業，有序提高勞動、技能、知識、創新等要素在

收入分配中的權重，不斷增強職工和勞動群眾的獲得感幸福感安全感。



＊開展勞動和技能競賽，引導勞動者終身學習＊



習近平表示，要緊緊圍繞實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，深入實施

職工素質建設工程，深化產業工人隊伍建設改革，廣泛開展勞動和技能競賽，引導廣大勞動者終

身學習、不斷提高自身素質，努力建設一支知識型、技能型、創新型的勞動者大軍。



習近平又稱，要聚焦推動高質量發展，動員激勵廣大職工和勞動群眾建功立業、創新創造。

廣泛開展各種建功立業和群眾性創新創造活動，組織引導廣大勞動者立足本職崗位，在傳統產業

轉型升級中攻堅克難，在新興產業發展壯大中開拓進取，在未來產業培育生長中大膽探索，為構

建新發展格局、推動高質量發展不斷注入新動能。



＊營造尊重勞動、尊重知識、尊重人才等良好氛圍＊



此外，要深入踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。要大力

弘揚勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的社會風尚，營造尊重勞動、尊重知識

、尊重人才、尊重創造的良好氛圍，激勵全體人民通過辛勤勞動、誠實勞動、創造性勞動實現對

美好生活的向往。（ｓｌ）

