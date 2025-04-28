【聚焦數據】深圳首季ＧＤＰ增５﹒２％低全國水平，消費增逾３％

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，

２０２５年一季度，全市地區生產總值８９５０﹒４９億元（人民幣．下同），按不變價格計算

，同比增長５﹒２％，低於全國的５﹒４％。其中，第一產業增加值４﹒８６億元，同比增長

７﹒２％；第二產業增加值２９５１﹒４４億元，同比增長３﹒７％；第三產業增加值

５９９４﹒１９億元，同比增長６﹒０％。



＊深圳首季工業增加值增４﹒２％，汽車製造業增超五成＊



一季度，全市規模以上工業增加值同比增長４﹒２％，增速比１－２月份加快１﹒６個百分

點。分門類看，採礦業增加值同比下降０﹒３％，製造業增長４﹒２％，電力、熱力、燃氣及水

生產和供應業增長１１﹒０％。主要行業大類中，汽車製造業增加值增長５６﹒３％，通用設備

製造業增長２８﹒４％，電氣機械和器材製造業增長６﹒８％。高技術產品產量持續快速增長，

其中，民用無人機、工業機器人、３Ｄ打印設備、充電樁產品產量分別增長４８﹒２％、

４０﹒１％、３８﹒０％、１１﹒５％。



＊深圳首季固投降幅收窄，房地產開發投資降５﹒３％＊



一季度，全市固定資產投資同比下降２﹒１％，降幅比１－２月份收窄１﹒１個百分點。分

領域看，基礎設施投資同比增長５﹒３％；製造業投資增長４﹒６％；房地產開發投資下降

５﹒３％。工業投資同比增長１﹒４％，其中大規模設備更新政策帶動工業技術改造投資增長

６１﹒８％，佔工業投資比重３８﹒７％。



＊深圳首季消費總額增速加快，網上零售增兩成＊



一季度，全市社會消費品零售總額２４０３﹒１７億元，同比增長３﹒１％，增速比１－２

月份加快１﹒４個百分點。分消費類型看，商品零售增長３﹒３％；餐飲收入增長１﹒０％。基

本生活類商品增勢較好，限額以上單位日用品類、糧油食品類零售額分別增長１０﹒２％、

１０﹒０％。消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用

品類、通訊器材類零售額分別增長５９﹒３％、２７﹒９％、３﹒８％。網上零售持續增長，限

額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長２０﹒８％。



＊深圳３月出口增８﹒８％，進口增１７﹒２％＊



一季度，全市進出口總額９９０１﹒０４億元，同比下降２﹒８％，降幅比１－２月份收窄

７﹒６個百分點。其中，出口５８５５﹒０５億元，下降８﹒７％；進口４０４５﹒９９億元，

增長７﹒１％。高新技術產品出口增長４﹒６％。３月，進出口總額３８７０﹒４８億元，同比

增長１２﹒３％。其中，出口２１８５﹒３０億元，增長８﹒８％；進口１６８５﹒１８億元，

增長１７﹒２％。



＊深圳首季ＣＰＩ同比漲０﹒１％，食品煙酒價格漲０﹒５％＊



一季度，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒１％。其中，食品煙酒價格上漲０﹒５％，

衣著價格上漲１﹒７％，居住價格與上年持平，生活用品及服務價格下降０﹒７％，交通通信價

格下降１﹒７％，教育文化娛樂價格與上年持平，醫療保健價格下降０﹒１％，其他用品及服務

價格上漲３﹒４％。（ｓｌ）

