《中國要聞》幸福航空取消五一前三天所有航班，傳欠薪「沒錢飛」

《經濟通通訊社２８日專訊》總部位於陝西西安的支線航空公司幸福航空昨日傳出停航消息

，據報今年五一假期前其所有航班取消。綜合內媒報道，幸福航空內部人士昨晚透露，幸福航空

五一前停航三天，４月２８－３０日的航班全部取消，部分員工被通知２８日（今日）不用上班

。有幸福航空財務人員聲稱，停飛原因是「公司沒錢飛了，員工工資才發到去年６月」。不過也

有幸福航空管理人員指出，據其了解公司會繼續經營，「正在準備給員工發工資呢」。



報道提到，第三方出行平台「航班管家」動態數據顯示，幸福航空取消了４月２８日至４月

３０日每日１６班客運航班，４月３０日之後的航班雖然未顯示取消，但在銷售系統裏已經買不

到票。記者查看幸福航空官網發現，目前已無法搜索到任何航班信息，也無法購票。有幸福航空

高管指，公司暫時停飛３天，後續會否重開航班，明天將開會討論。



據報幸福航空官網還曾於昨日發布《關於幸福航空官網及微官網不正常航班延誤證明功能暫

停的通知》，稱近期進行優化升級，系統暫停不正常航班延誤證明功能，後續恢復正常後將及時

通知。不過，目前幸福航空官網已找不到這份通知。



＊幸福航空實控人為西安國有資產監管委員會＊



幸福航空近年頻頻出現經營危機。有內媒引述多名幸福航空內部員工以及離職人員透露，多

個崗位的員工自２０２２年開始陸續被欠薪、被斷繳社保。報道又提到，２０２４年涉及幸福航

空正在審理中的案件有６６個，當中近半數的案由是「勞動爭議」，包括飛行員、空中服務員、

地勤等多個崗位的員工被拖欠工資。



天眼查顯示，幸福航空有限責任公司是最高人民法院所公示的失信公司，並被法院列為限制

高消費企業。



天眼查並顯示，幸福航空由幸福奧凱航空企業管理有限公司１００％控股，實控人為西安市

政府國有資產監督管理委員會。



據幸福航空官網，幸福航空有限責任公司２００８年由中國航空工業集團發起組建。

２０１８年１１月，陝西省、西安市與中國航空工業集團簽署協議，西安航空航天投資股份有限

公司牽頭對幸福航空進行重組，成為幸福航空控股股東。目前，幸福航空是全球最大且唯一形成

商業規模的國產民機運營商，擁有２５架新舟６０飛機，５架波音７３７－８００飛機，員工一

千餘名，建成過夜基地及外站４個，開通航線四十餘條。（ｓｌ）

