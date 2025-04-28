【ＡＩ】中興通訊副總裁胡俊劼：公司正切入陪伴機器人賽道

《經濟通通訊社２８日專訊》據內媒引述中興通訊（００７６３）（深：００００６３）副

總裁、有線產品市場總經理胡俊劼表示，中興通訊正在切入陪伴機器人賽道，擬推出家庭機器人

產品，產品方向包括安全監控和情緒陪伴等。（ｓｌ）

