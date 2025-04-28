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AH股新聞

28/04/2025 15:40

《Ａ股動向》永輝超市：調改後銷售額顯著提升，冀短期內大幅減虧

　　《經濟通通訊社２８日專訊》永輝超市（滬：６０１９３３）今日線上召開２０２４年度暨
２０２５年第一季度業績說明會。永輝超市董事長張軒松在會上就永輝超市調改成效指出，調改
後的永輝門店銷售額相比調改前銷售提升十分顯著，銷售增幅達到公司預期。
　
　　至業績發布日（４月２５日，上周五），永輝超市共完成６１家門店的胖東來模式調改，預
計至２０２５年６月底，永輝超市全國調改門店將突破１２４家，２０２６年農曆春節前目標鎖
定３００家。
　
＊將在公司進入完全健康經營狀態後開始開拓新店＊
　
　　張軒松表示，目前公司的工作重心是完成現有門店的調改以及尾部門店的優化，會在公司整
體或局部區域進入完全健康經營狀態之後開始開拓新店。目前沒有明確的門店數目或體量目標，
這需要根據整體公司改革的進度而定，目前更關心門店的質量而不是數量。
　
　　張軒松並稱，在消費提振的過程中，整體行業壓力不小，大家都在積極改革中，相信未來是
美好的。公司目標在短期內實現大幅減虧，並盡快進入穩定健康盈利狀態。
　
　　財務總監吳凱之亦表示，公司的股東與員工之間利益是保持一致的。公司的短期目標是盡快
和盡可能地縮窄虧損，中長期目標是能夠達到商超零售行業的領先盈利水平。
　
　　永輝超市股價今日低開低走，收跌０﹒６％，報５﹒４１元人民幣。（ｓｌ）

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