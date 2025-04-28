《Ａ股動向》永輝超市：調改後銷售額顯著提升，冀短期內大幅減虧

《經濟通通訊社２８日專訊》永輝超市（滬：６０１９３３）今日線上召開２０２４年度暨

２０２５年第一季度業績說明會。永輝超市董事長張軒松在會上就永輝超市調改成效指出，調改

後的永輝門店銷售額相比調改前銷售提升十分顯著，銷售增幅達到公司預期。



至業績發布日（４月２５日，上周五），永輝超市共完成６１家門店的胖東來模式調改，預

計至２０２５年６月底，永輝超市全國調改門店將突破１２４家，２０２６年農曆春節前目標鎖

定３００家。



＊將在公司進入完全健康經營狀態後開始開拓新店＊



張軒松表示，目前公司的工作重心是完成現有門店的調改以及尾部門店的優化，會在公司整

體或局部區域進入完全健康經營狀態之後開始開拓新店。目前沒有明確的門店數目或體量目標，

這需要根據整體公司改革的進度而定，目前更關心門店的質量而不是數量。



張軒松並稱，在消費提振的過程中，整體行業壓力不小，大家都在積極改革中，相信未來是

美好的。公司目標在短期內實現大幅減虧，並盡快進入穩定健康盈利狀態。



財務總監吳凱之亦表示，公司的股東與員工之間利益是保持一致的。公司的短期目標是盡快

和盡可能地縮窄虧損，中長期目標是能夠達到商超零售行業的領先盈利水平。



永輝超市股價今日低開低走，收跌０﹒６％，報５﹒４１元人民幣。（ｓｌ）

