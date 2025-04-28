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AH股新聞

28/04/2025 07:52

《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（２５日）「滬股通」及
「深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國平安　（６０１３１８）　　１１０１﹒４５
貴州茅台　（６００５１９）　　１０３４﹒６５
紫金礦業　（６０１８９９）　　　７６３﹒６４
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　７２０﹒３８
農業銀行　（６０１２８８）　　　６５１﹒９８
寒武紀　　（６８８２５６）　　　６４７﹒３３
藥明康德　（６０３２５９）　　　５８４﹒３１
長江電力　（６００９００）　　　５５５﹒３７
中微公司　（６８８０１２）　　　５２７﹒６９
赤峰黃金　（６００９８８）　　　５２５﹒８５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１５９１﹒１９
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１２２４﹒５２
衛星化學　　　　　　　（００２６４８）１０５８﹒７３
東方財富　　　　　　　（３０００５９）　９７８﹒４０
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）　９７１﹒０２
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　６９８﹒７４
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　５５８﹒０４
北方華創　　　　　　　（００２３７１）　５５２﹒３３
拓維信息　　　　　　　（００２２６１）　４７１﹒６２
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　４４４﹒５５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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