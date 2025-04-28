《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（２５日）「滬股通」及

「深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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中國平安 （６０１３１８） １１０１﹒４５

貴州茅台 （６００５１９） １０３４﹒６５

紫金礦業 （６０１８９９） ７６３﹒６４

恒瑞醫藥 （６００２７６） ７２０﹒３８

農業銀行 （６０１２８８） ６５１﹒９８

寒武紀 （６８８２５６） ６４７﹒３３

藥明康德 （６０３２５９） ５８４﹒３１

長江電力 （６００９００） ５５５﹒３７

中微公司 （６８８０１２） ５２７﹒６９

赤峰黃金 （６００９８８） ５２５﹒８５

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）１５９１﹒１９

立訊精密 （００２４７５）１２２４﹒５２

衛星化學 （００２６４８）１０５８﹒７３

東方財富 （３０００５９） ９７８﹒４０

寧德時代 （３００７５０） ９７１﹒０２

新易盛 （３００５０２） ６９８﹒７４

中際旭創 （３００３０８） ５５８﹒０４

北方華創 （００２３７１） ５５２﹒３３

拓維信息 （００２２６１） ４７１﹒６２

五糧液 （０００８５８） ４４４﹒５５

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（以上數字取小數點後兩個位）

