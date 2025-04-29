中鐵建（０１１８６）首季純利跌１４﹒５％至５１﹒５億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》中鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，截至

２０２５年３月３１日止首季純利５１﹒５１億元（人民幣．下同），按年跌１４﹒５％；每股

基本盈利０﹒３４元。



期內收入２５６７﹒６２億元，跌６﹒６％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

