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AH股新聞

29/04/2025 07:54

浙商銀行向深圳法院提訴涉２３億元人幣金融借款合同糾紛

　　《經濟通通訊社２９日專訊》浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）公布，深圳分
行因金融借款合同糾紛向深圳市中級人民法院起訴深圳市森森海實業、汪幫、深圳高題天德科技
及黎建棠，涉案本金１９﹒５億元（人民幣．下同），連同欠息、罰息、律師費等，合計涉資約
２３﹒１７億元。
　
　　浙商銀行指出，案件已立案未開庭，相關債權已設有抵押及質押擔保，並已計提損失準備，
預計不會對本期或期後利潤造成重大影響。（ｅｈ）
　

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