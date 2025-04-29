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AH股新聞

29/04/2025 07:59

中國石化（３８６）首季盈利１３３億人幣跌逾２７％，收入跌７％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國石油化工（００３８６）（滬：６０００２８）　公布，
截至３月３１日止第一季純利約１３２﹒６億元（人民幣．下同），跌２７﹒６％，每股盈利
１０﹒９分，扣除非經常性損益之純利１３２﹒２億元，跌２７％。
　
　　該集團指，營業收入７３５３億元，跌６﹒９％，投資收益１６﹒５億元，跌６９﹒９％，
因套期保值業務盈虧變動影響以及部分聯合營公司效益有所下降，財務費用升６９％，至
４５﹒８億元，因外幣貸款匯兌淨損失增加。加權平均淨資產收益率１﹒６％，跌０﹒６３個百
分點。
　
＊首季度油氣當量產量升１﹒７％＊
　
　　該集團指，首季度油氣當量產量１﹒３億桶，增長１﹒７％，其中，天然氣產量３６８４億
立方英尺，增長５﹒１％。勘探及開發板塊息稅前利潤１３６﹒３１　億元。成品油總經銷量
５５５９萬噸，營銷及分銷板塊息稅前利潤４８﹒６７億元。乙烯產量３８６﹒１萬噸，增長
１７﹒７％，化工產品經營總量１９９７萬噸，增長２﹒４％，但化工板塊虧損１３﹒２１　億
元。
　
　　該集團指，首季度資本支出１８２﹒４８億元，其中勘探及開發板塊資本支出１２５﹒９５
億元，主要用於濟陽、塔河、涪陵、丁山等油氣產能建設以及油氣儲運設施建設；煉油板塊資本
支出２０﹒６６億元，化工板塊資本支出２５﹒６３億元。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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