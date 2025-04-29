《中俄關係》王毅晤俄羅斯外長：中俄要加強在金磚框架內協調配合

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在里

約熱內盧會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，當前，單邊與多邊的博弈激烈進行，維霸和反霸

的較量在全球展開。金磚國家的團結與合作正在顯示出越來越重要的戰略價值。作為金磚國家創

始成員國，中俄要加強在金磚框架內的協調配合，深化廣大發展中國家和新興經濟體團結合作，

不斷壯大「大金磚」的影響力感召力，為世界發展繁榮注入強勁動力，為構建更加公正合理的全

球治理體系貢獻更多「金磚力量」。



王毅表示，最近國際形勢又出現不少新變化，變化是這個時代的常態，但不變的是中俄的相

互信任和相互支持。習近平主席和普京總統的戰略引領始終是中俄關係保持高水平運行的根本保

障。雙方要共同努力，將兩國元首重要共識不斷轉化為各領域合作成果。



＊籌備好兩國元首下階段重要交往＊



拉夫羅夫表示，面對快速變化的世界，俄中保持密切互動十分必要。俄方願同中方籌備好兩

國元首下階段重要交往，相互支持彼此舉辦蘇聯偉大衛國戰爭勝利８０周年和中國人民抗日戰爭

勝利８０周年紀念活動，深化各領域務實合作。作為肩負著特殊國際責任的大國，俄中攜手維護

聯合國憲章宗旨和原則，捍衛公正平等，抵制單邊霸凌，為維護多邊主義貢獻了積極力量。雙方

要共同支持巴西發揮金磚機制主席國職責，推動金磚合作取得更多積極成果。



拉夫羅夫介紹了烏克蘭危機最新情況，重申俄方願不設前提同烏方開展和平談判，致力於解

決危機根源性問題，俄方還宣布將於「５．９」勝利日前後實施臨時全線停火。王毅闡述了中方

勸和促談的原則立場。雙方就加強聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架下合作進行了

戰略溝通，並就伊朗核、朝鮮半島核問題等交換了看法。

