《駐京專電》能源局：支持能源領域民企上市、參股投資核電項目

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國家能源局近日印發關於促進能源領域民

營經濟發展若干舉措的通知提出，探索拓寬融資渠道，推動利用超長期特別國債資金支持能源重

點領域設備更新和技術改造，持續支持能源領域民營企業發行上市、再融資、併購重組和債券融

資。



＊支持民營企業參股投資核電項目＊



通知主要包括支持民營企業提升發展動能、推動民營企業公平參與市場、提升能源政務服務

水平三方面內容。在支持民營企業提升發展動能方面，通知提出，支持民營企業參股投資核電項

目。支持民營企業投資建設水電、油氣儲備設施、液化天然氣接收站等基礎設施項目，支持民營

企業參與油氣管網主幹線或支線項目。支持民營企業參與「沙戈荒」大基地投資建設，鼓勵民營

企業建設光熱發電、生物質能多元化利用和可再生能源供暖等項目。



通知明確，支持發展能源新業態新模式。加快發展虛擬電廠，有序推動發展綠電直連模式，

研究出台支持智能微電網健康發展的意見，制定推動大功率充電、提升充電基礎設施運營服務質

量等政策，支持民營企業積極投資新型儲能、虛擬電廠、充電基礎設施、智能微電網等能源新技

術新業態新模式。



＊支持民營施工企業積極參與電網建設＊



在推動民營企業公平參與市場方面，通知明確，健全市場准入制度，推進油氣管網運銷分離

，引導民營企業更便捷進入油氣市場競爭性環節；優化許可條件，支持民營施工企業積極參與電

網建設。推動完善生產要素獲取機制，將低壓辦電「零投資」服務對象拓展至１６０千瓦及以下

民營用電企業，進一步降低辦電成本。



通知提出，探索拓寬融資渠道，推動利用超長期特別國債資金支持能源重點領域設備更新和

技術改造，持續支持能源領域民營企業發行上市、再融資、併購重組和債券融資，鼓勵金融機構

提高綠色金融服務能力，開發更多符合能源領域民營企業特點的專項信貸產品。規范市場秩序，

健全能源領域公平競爭審查制度；督促管網設施運營企業公平開放；加強市場監管，為民營企業

公平參與能源市場營造良好環境。

