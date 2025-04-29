《駐京專電》全國人大委員長會議聽取民營經濟促進法草案修改匯報

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》十四屆全國人大常委會第四十三次委員長

會議２８日下午在北京人民大會堂舉行，委員長趙樂際主持。會議聽取了全國人大憲法和法律委

員會副主任委員沈春耀作的關於民營經濟促進法草案修改意見的匯報。



根據早前報道，民營經濟促進法草案目前正在十四屆全國人大常委會第十五次會議進行第三

次審議，預計將於４月３０日表決通過。常委會組成人員表示，草案經過兩次審議修改，充分吸

收各方面意見建議，進一步充實服務、保障民營經濟發展相關舉措，進一步規範執法行為，深入

推進嚴格規範公正文明執法，結構合理、內容全面，已經比較成熟，建議本次常委會會議表決通

過。



這次修改主要包括：明確民營經濟法律地位，首次將「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制

經濟發展」寫入法律。強化政府支持措施，進一步充實促進民營經濟發展的政策保障，規範執法

行為。



常委會組成人員普遍認為，制定民營經濟促進法，將黨中央關於促進民營經濟發展的重大方

針政策和重要舉措上升為法律規範，鞏固改革開放四十多年來民營經濟發展成果，第一次將「毫

不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」、「促進民營經

濟健康發展和民營經濟人士健康成長」寫入法律，第一次明確民營經濟的法律地位，明確規定促

進民營經濟持續、健康、高質量發展是國家長期堅持的重大方針政策，充分體現了黨和國家對民

營經濟發展理論和實踐的一脈相承、與時俱進，並與憲法關於社會主義基本經濟制度的規定貫通

起來，將支持和保障民營經濟發展的法律制度融入中國特色社會主義法律體系，十分必要，意義

重大。



委員長會議還聽取關於傳染病防治法修訂草案修改意見的匯報，關於授權國務院在中國（新

疆）自由貿易試驗區暫時調整適用種子法有關規定的決定草案審議結果的報告，審議了相關草案

修改稿、決定草案。



委員長會議聽取了全國人大外事委員會主任委員婁勤儉作的關於《中華人民共和國和沙特阿

拉伯王國關於民事和商事司法協助與合作的協定》《中華人民共和國和埃塞俄比亞聯邦民主共和

國關於移管被判刑人的條約》審議情況的匯報，審議了關於批准條約的決定草案代擬稿。



