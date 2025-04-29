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AH股新聞

29/04/2025 10:10

《中國要聞》上海印發靈活就業人員住房公積金辦法，港澳台可參加

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上海市住房公積金管理委員會印發《上海市靈活就業人員自願
繳存、提取和使用住房公積金實施辦法》，自２０２５年６月１日起施行。據悉，「新政」不設
戶籍條件限制，在上海市靈活就業的本市戶籍人員、外省市戶籍人員、港澳台居民以及外國人均
可參加。
　
　　《實施辦法》明確本市靈活就業人員自願繳存住房公積金後，按規定享有購房時申請公積金
貸款等權利。年滿１６周歲且未達到法定退休年齡，在上海市以個體經營、非全日制、新就業形
態等方式靈活就業的人員，如個體工商戶及雇員、自由職業者、快遞員、外賣配送員、網約車司
機、網絡主播、家政服務人員等，可以以個人身份，按照自願原則繳存，其繳存的住房公積金屬
於個人所有。同時，不設戶籍條件限制，在上海靈活就業的本市戶籍人員、外省市戶籍人員、港
澳台居民以及外國人均可參加。
　
　　此外，靈活就業人員與市公積金中心簽訂協議，約定繳存金額、繳存方式、雙方的權利和義
務等內容，可根據自身收入情況，在規定范圍內自行確定繳存基數，選擇繳存比例。其中，繳存
基數應不低於每個住房公積金年度（當年７月１日至次年６月３０日）繳存基數下限，不高於繳
存基數上限，繳存比例不低於１０％、不高於２４％。按２０２４年度繳存標准，靈活就業人員
月繳存額最低為２７０元，最高為８８６０元。（ｅｗ）

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