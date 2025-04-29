《駐京專電》發改委能源局發文：放寬電力限價，不再運行調峰功能

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》發改委、國家能源局印發《電力輔助服務

市場基本規則》其中提出，電力現貨市場連續運行的地區，要完善現貨市場規則，適當放寬市場

限價，引導實現調峰功能，調峰及頂峰、調峰容量等具有類似功能的市場不再運行。



《規則》主要內容包括：一是明確輔助服務市場經營主體範圍。輔助服務市場經營主體包括

發電企業、售電企業、電力用戶和新型經營主體。特別明確了儲能企業、虛擬電廠、智能微電網

、車網互動運營企業等經營主體地位，引導新型經營主體參與調節。



二是規範輔助服務交易品種設立流程。由電力調度機構根據系統安全穩定運行需要，提出電

力輔助服務市場建設需求並擬定分析報告，報國家能源局派出機構和省級價格、能源主管部門。

國家能源局派出機構會同省級價格、能源主管部門組織論證需求合理性，制定實施方案報國家能

源局，經國家發改委同意後實施。設立新品種時，應依序開展模擬試運行、結算試運行、正式運

行相關流程。



三是健全輔助服務費用傳導機制。明確按照「誰受益、誰承擔」原則，結合電力現貨市場建

設情況，建立輔助服務費用傳導機制。電力現貨市場連續運行的地區，符合規定的調頻、備用等

電力輔助服務費用，原則上由用戶用電量和未參與電能量市場交易的上網電量共同分擔。



四是明確與電能量市場銜接機制。明確調頻、備用、爬坡等有功輔助服務市場與現貨市場可

獨立出清，具備條件時推動與現貨市場聯合出清。經營主體提供輔助服務過程中產生的電能量費

用按照電能量市場規則結算。



五是理清電力市場運營機構職責。電力調度機構負責提出輔助服務需求並統一採購，負責輔

助服務交易組織、市場出清、服務調用、費用計算、提出安全約束、開展安全校核等業務，負責

輔助服務市場運營監控工作，負責建設、運行、維護和管理與輔助服務市場相關的技術支持系統

。電力交易機構負責經營主體市場註冊、變更和退出等相關服務，負責披露電力輔助服務市場信

息，負責提供結算依據。



