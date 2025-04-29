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AH股新聞

29/04/2025 15:54

【關稅戰】商務部發布醫用ＣＴ球管反傾銷案調查問卷通知

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》商務部發布通知，開始對原產於美國、印
度的醫用ＣＴ球管進行反傾銷調查。調查範圍包括，涉及醫用ＣＴ機用Ｘ射線管及其管芯（又稱
醫用ＣＴ　球管）。問卷類別包括：國外出口商或生產商問卷、中國國內生產者問卷。中國國內
進口商問卷利害關係方需在問卷發放之日起３７日內提交完整答卷。
　
　　４月２日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收３４％的對等關稅。４月４日，中方宣布對原
產於美國的進口商品加徵３４％稅率，商務部同時宣布對進口醫用ＣＴ球管發起反傾銷立案調查

　
　　　商務部當時指出，是應國內產業申請發起首宗產業競爭力調查。申請人提交的初步證據顯
示，中國醫用ＣＴ球管產業起步較晚，產業處於發展期。受進口產品衝擊，國內產業經營困難，
產業競爭力受到不利影響。商務部表示，兩起調查都是應國內產業申請發起的，但在產品範圍、
調查內容等方面存在不同。一是產品範圍不同。產業競爭力調查涉及進口的醫用ＣＴ球管產品，
反傾銷調查僅涉及自美、印進口的部分滾珠軸承醫用ＣＴ球管產品。二是調查內容不同。產業競
爭力調查是一項事實性調查，關注相關產品進口對國內產業及其競爭力的影響。
　

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