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AH股新聞

29/04/2025 17:01

《駐京專電》北京對民企流動資金貸款期限將放寬至１０年

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市委財經委近日審議通過並印發了《
北京市促進民營經濟健康發展高質量發展２０２５年工作要點》。《工作要點》提出，將對民營
企業保持穩定有效的增量信貸供給，推動小微企業首貸、續貸、信用貸支持，並將流動資金貸款
期限從不超過５年放寬至１０年，以降低融資壓力。地方政府性融資擔保機構將重點為單戶擔保
金額１０００萬元及以下的小微企業提供服務。
　
　　此外，北京市將支持企業參與新型基礎設施投資建設和應用創新，支持民營企業建設智算中
心，對採購自主可控ＧＰＵ芯片開展智能算力服務的企業按照投資額的一定比例給予支持，支持
企業數字化轉型和智能化改造，加大對人工智能賦能新型工業化典型應用案例的政策、資金及項
目支持力度。
　
　　針對市場准入的隱性壁壘難題、市場環境的公平競爭，將落實好「非禁即入」要求，進一步
破除民營企業市場准入門檻等措施；全面開展市場准入效能評估，細化舉措持續推進基礎設施競
爭性領域向民營企業公平開放；推動制定促進市場公平競爭條例，編制公平競爭審查指引；堅決
破除依法平等使用生產要素的障礙，開展要素市場化配置綜合改革試點。

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