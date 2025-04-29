北辰（００５８８）首季虧損擴大至２﹒９億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》北辰（００５８８）公布，截至２０２５年４月３０日止首季

虧損擴大至２﹒９５億元（人民幣．下同），而對上一年同期虧損１﹒７４億元；每股基本虧損

９分。



期內收入１１﹒９５億元，跌３０﹒６４％。（ｋｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

