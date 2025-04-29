北辰（００５８８）首季虧損擴大至２﹒９億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》北辰（００５８８）公布，截至２０２５年４月３０日止首季
虧損擴大至２﹒９５億元（人民幣．下同），而對上一年同期虧損１﹒７４億元；每股基本虧損
９分。
期內收入１１﹒９５億元，跌３０﹒６４％。（ｋｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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29/04/2025 18:21
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