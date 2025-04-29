【滙控季績】交行配售Ａ股，滙控：料錄除稅前虧損最多１６億美元

《經濟通通訊社２９日專訊》滙控（００００５）公布２０２５年第一季度業績報告中提及

，２０２５年３月３０日，交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）宣布，擬向中國財政

部及相關實體發行不超過１２００億元人民幣股票。本次發行已於２０２５年４月１６日的臨時

股東大會獲得通過，但仍須獲得相關政府部門及監管機構最終批准。本次發行是中國人民銀行、

財政部、國家金融監督管理總局和中國證券監督管理委員會於２０２４年９月２４日宣布一系列

政策行動的一部分。本次發行旨在進一步增強交通銀行的資本實力，提高資本充足率，為日後應

對國內外經濟情勢的變化、維持自身高品質的發展提供有力支持。



業績提及，本次發行完成後，集團預計在交通銀行的持股比例將從１９﹒０３％下降至約

１６％，導致於收益表中確認金額介乎１２億美元至１６億美元的除稅前虧損，具體金額將取決

於執行時間、外匯和其他變動。由於集團持有交通銀行的股份作長線投資，該項虧損不能在稅務

上獲得扣減。預計該項虧損不會對滙豐的資本比率或分派能力產生重大影響，並將被視為重大須

予注意項目，而不會計入股息派付比率。集團將繼續按比例確認計入聯營公司收益的應佔交通銀

行利潤或虧損。（ｂｎ）

