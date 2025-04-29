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29/04/2025 18:19

白雲山（００８７４）首季純利跌７％至１８﹒２億人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，截至
２０２５年３月３１日止首季純利１８﹒２１億元（人民幣．下同），按年跌７％，每股基本盈
利１﹒１２元。
　
　　期內營業收入２２４﹒７３億元，按年跌２﹒１％。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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