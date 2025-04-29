白雲山（００８７４）首季純利跌７％至１８﹒２億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，截至

２０２５年３月３１日止首季純利１８﹒２１億元（人民幣．下同），按年跌７％，每股基本盈

利１﹒１２元。



期內營業收入２２４﹒７３億元，按年跌２﹒１％。（ｂｎ）



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