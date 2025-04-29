深高速（００５４８）首季純利升１﹒５％至４﹒８億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，截至
２０２５年３月３１日止首季純利４﹒７８億元（人民幣．下同），按年升１﹒５％；每股基本
盈利０﹒２０３元。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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29/04/2025 18:25
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