大眾公用（０１６３５）首季純利升６﹒０１倍至１﹒９億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）公布，截至

２０２５年３月３１日止首季純利１﹒９４億元（人民幣．下同），按年升６﹒０１倍；基本每

股盈利０﹒０６５７元。（ｂｎ）



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