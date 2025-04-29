《神州頭條》財經報章頭版摘要：中國將出台實施穩就業穩經濟舉措

《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



慶祝中華全國總工會成立１００周年暨全國勞動模範表彰大會隆重舉行

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慶祝中華全國總工會成立１００周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會２８日上午在人民大

會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話強調

，新時代新征程，必須緊緊圍繞黨的中心任務，匯聚起工人階級和廣大勞動群眾的磅礡力量，腳

踏實地、奮發進取、拼搏奉獻，一步一個腳印把實現中華民族偉大復興的宏偉藍圖變成現實。



穩就業穩經濟政策工具箱將不斷完善

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國家發改委等四部門有關負責人２８日在國新辦新聞發布會上表示，我國將出台實施穩就業穩經

濟推動高質量發展的若干舉措，注重突出針對性和可操作性，注重增強企業和群眾的獲得感，成

熟一項出台一項。將常態化、敞口式做好政策預研儲備，充分備足預案，不斷完善穩就業穩經濟

的政策工具箱，根據形勢變化及時出台增量儲備政策。用好用足適度寬鬆的貨幣政策，根據國內

外經濟形勢和金融市場運行情況，適時降準降息，保持流動性充裕。



國家能源局出台促進能源領域民營經濟發展若干舉措

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國家能源局２８日消息，國家能源局近日印發關於促進能源領域民營經濟發展若干舉措的通知提

出，探索拓寬融資渠道，推動利用超長期特別國債資金支持能源重點領域設備更新和技術改造，

持續支持能源領域民營企業發行上市、再融資、並購重組和債券融資。





《上海證券報》



慶祝中華全國總工會成立１００周年暨全國勞動模範表彰大會隆重舉行

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慶祝中華全國總工會成立１００周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會２８日上午在人民大

會堂隆重舉行。



中國將出台實施穩就業穩經濟一攬子舉措

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多部門在４月２８日舉行的國新辦新聞發布會上重點介紹穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉

措，回應社會關切。發改委副主任趙辰昕表示，中國將推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干

舉措，主要涉及支持就業、穩定外貿、促進消費、擴大投資、營造環境五個方面。



全員全程覆蓋，證券從業人員投資行為再迎強監管

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日前，中國證券業協會就《證券公司董事、監事、高級管理人員及證券從業人員投資行為管理指

引（試行）（徵求意見稿）》向行業徵求意見。此舉旨在防範從業人員違規買賣股票、內幕交易

、利用未公開信息交易、市場操縱、利益沖突和利益輸送等違法違規投資行為，保護投資者合法

權益，維護證券市場秩序。





《證券時報》



慶祝中華全國總工會成立１００周年暨全國勞動模範表彰大會隆重舉行

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慶祝中華全國總工會成立１００周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會２８日上午在人民大

會堂隆重舉行。



豐富政策工具，中國將推出穩就業穩經濟若干舉措

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「不管國際局勢如何變化，我們將錨定發展目標，保持戰略定力，集中精力辦好自己的事，我們

對實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。」４月２８日，發改委副主任趙辰昕在國新辦新聞

發布會上表示。有關部門正研究豐富政策工具，出台實施穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉

措，與去年９月推出的一攬子增量政策、中央經濟工作會議和全國兩會部署任務形成接續，應對

外部環境變化。趙辰昕表示，後續若干舉措將成熟一項、出台一項。



中證協從嚴規範證券從業人員投資行為

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中證協正就《證券公司董事、監事、高級管理人員及證券從業人員投資行為管理指引（試行）（

徵求意見稿）》向行業徵求意見。為加強從業人員管理，防範和打擊從業人員違規炒股、內幕交

易等違法違規行為，督促行業機構踐行中國特色金融文化，持續淨化行業生態，推動形成從業人

員管理「嚴」的氛圍，中證協進一步健全完善從業人員自律管理規則體系，組織研究起草了《指

引》，指導證券公司加強從業人員投資行為管理。（ｅｗ）

