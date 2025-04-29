《神州經脈》習近平考察上海促科技創新，限韓令傳鬆動，人幣大升

《神州經脈》內地五一假期將至，Ａ股５月１日至５日休市，避險觀望情緒有所升溫，節前

市場呈縮量盤整。滬綜指今日（２９日）收跌０﹒０５％，報３２８６﹒６５點，深成指跌

０﹒０５％，創業板指跌０﹒１３％。成交續減，滬深兩市全日成交額１﹒０２萬億元（人民幣

．下同），較上個交易日回落３４３億元或３％。電力及石油板塊跌幅居前。



美元指數表現疲軟，加上中國五一假期前套息交易策略帶來的止損美元賣盤增多，助力人民

幣反彈。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６５３，較上個交易日４時３０分

收盤價大升３４２點子，創４月１日以來四周新高，全日在７﹒２５９０至７﹒２８９４之間波

動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２０２９，較上個交易日升１４點子，四連升，創４月７

日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至約７５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日在上海考察，去到位於徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社

區調研。習近平指，上海承擔著建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，不斷增強科技

創新策源功能和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。上海要總結好以

大模型產業生態體系孵化人工智能產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智能發展和治理

各方面走在前列，產生示範效應。



２﹒ 國家主席習近平今日上午在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見新開發銀行行長羅塞芙

，指「大金磚合作」已經邁入高質量發展階段，新開發銀行也要開啟高質量發展的第二個「金色

十年」，並強調新開發銀行要踐行初心，緊貼全球南方發展需求，提供更多高質量、低成本、可

持續的基礎設施融資。



３﹒ 中國外交部微信公眾號發布中英雙語《不跪》視頻，對於中方想藉此傳遞甚麼信息的提問

，外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，希望這條視頻能夠幫助各方更好地理解中方

的立場。至於美國財長貝森特認為關稅戰升級的責任在中方，郭嘉昆強調，這場關稅戰是美方發

起的，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上

同中方開展對話。



４﹒ 比亞迪今日在微信公眾號發文宣布，柬埔寨第一個新能源汽車生產基地－－比亞迪柬埔寨

乘用車工廠當地時間４月２８日在西哈努克舉辦奠基儀式。比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉

學亮表示，比亞迪柬埔寨乘用車工廠將聚焦新能源車生產，年產能達１萬輛，並將於第四季度投

產。



５﹒ 韓媒指韓國男團Ｅｐｅｘ正為５月３１日在中國福州舉行的演唱會做準備，這將是全員韓

國人的韓國團體２０１６年來首次在內地舉行演唱會。《彭博》認為，中國對韓國流行音樂在內

地演出的非官方禁令實施近１０年後，似乎正在鬆動。在亞洲經濟體面臨來自美國特朗普政府不

可預測的貿易政策之際，這也成為中國尋求增進地區夥伴關係的又一跡象。



６﹒ 屬於西安國資的幸福航空財困停航，內媒引述消息指，幸福航空５月５日之前的航班已被

全部取消。有幸福航空員工透露，公司並沒有自己的飛機，所運營的飛機都是租賃而來，「幸福

航空在運營的只有２架飛機，但員工卻接近１０００人，人機比遠超行業平均水平」。江蘇廣電

總台旗下新媒體《荔枝新聞》亦引述多名幸福航空員工指，已經９個月沒拿到工資，社保、公積

金亦很久沒交，只能自己找兼職養家糊口－－飛行員送外賣、做家教，空姐賣爆米花，安全員跑

滴滴等。



７﹒ 阿里巴巴２９日凌晨開源新一代通義千問模型Ｑｗｅｎ３（簡稱「千問３」）後，上下游

供應鏈連夜進行適配和調用，據內媒指，英偉達、高通、聯發科、ＡＭＤ等多家頭部芯片廠商已

成功適配千問３，在不同硬件平台和軟件棧上的推理效率均顯著提升，可滿足移動終端和數據中

心場景的ＡＩ推理需求。據介紹，在ＡＩＭＥ、ＬｉｖｅＣｏｄｅＢｅｎｃｈ等權威數學和代碼

評測集上，千問３全面超越ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１、ＯｐｅｎＡｌ－ｏ１等國內外領先模型，

登頂全球最強開源模型王座。



８﹒ 國家發展改革委表示，今年以來全國消費品以舊換新市場需求十分旺盛，多數地區首批補

貼資金使用比例已達到較高水平。近日，國家發展改革委已印發通知，會同財政部及時向地方追

加下達今年第二批８１０億元人民幣超長期特別國債資金，繼續大力支持消費品以舊換新。另外

，財政部擬於５月９日（下周五）第一次續發３０年期超長期特別國債，競爭性招標面值總額

７１０億元，票面利率與之前發行的同期國債相同，為１﹒８８％。（ｓｌ）

