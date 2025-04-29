《鍾之日記》滙控績後漲，阿里升不起

《鍾之日記》４月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



投資者觀望中美關稅戰發展，以及多隻重磅美股本周公布業績，隔夜美股靠穩。恒指今早高

開過百點，隨後走勢反覆，午後曾倒跌。恒生指數最終全日收報２２００８，險企兩萬二，升

３６點或０﹒２％，主板成交近１７７７億元，較昨日的三個月低位稍微回升。



滙控（００００５）中午公布首季列帳基準稅前利潤９４﹒８４億美元，按年跌２５％，勝

市場預期，另外計劃新一輪最多３０億美元股份回購計劃，滙控股價全日收升３﹒０３％，報

８８﹒３５元。



＊Ａ股三連跌，兩市成交僅萬億元＊



內地五一假期將至，Ａ股５月１日至５日休市，避險觀望情緒有所升溫，節前市場呈縮量盤

整。滬綜指今日收跌０﹒０５％，三連跌，收報３２８６﹒６５點，深成指跌０﹒０５％，創業

板指跌０﹒１３％。成交續減，滬深兩市全日成交額１﹒０２萬億元人民幣，較上個交易日回落

３４３億元人民幣或３％。電力及石油板塊跌幅居前。



市場繼續關注中美貿易戰動態。美國財政部長貝森特強調中國需主動為關稅戰降溫，並稱有

升級局勢的備選方案。中國外交部官方微博今天發布題為《不跪》的視頻，指出向霸權低頭「就

如同飲鴆止渴」，只能陷入更加深重的危機，並呼籲全世界同舟共濟。



＊首季業績亮眼，順豐喜漲４﹒８％＊



順豐控股（０６９３６）公布業績，截至今年３月底止，首季純利約２２﹒３５億元（人民

幣．下同），按年升１６﹒８７％；每股盈利０﹒４５元，扣除非經常性損益之純利１９﹒７億

元，升１９％。期內營業收入６９８﹒５億元，按年升６﹒９％。



集團指出，今年第一季度實現總件量３５﹒６億票，按年增長１９﹒７％。其中速運物流業

務收入增長７﹒２％，主要得益於公司持續完善產品矩陣及強化服務競爭力，不斷滲透各行各業

客戶的端到端物流場景，穩步擴大業務規模；供應鏈及國際業務收入按年增長９﹒９％，主要得

益於公司持續加強國際網路能力建設，並深化業務融通，積極拓展供應鏈及國際市場。毛利額

９２﹒９億元，增長８％，毛利率１３﹒３％，提高０﹒１個百分點，加權平均淨資產收益率

２﹒４％，升０﹒３４個百分點。



順豐同時宣布推出２０２５年第一期Ａ股回購方案，計劃以自有資金通過二級市場集中競價

方式回購部分Ａ股公眾股份，資金總額介乎５億至１０億元，回購價格不超過每股６０元，期限

為董事會審議通過回購方案之日起一年內。



另外，中國物流與採購聯合會今日公布，今年一季度全國社會物流總額，即物流運行中的實

物價值量總和為９１萬億元，同比增５﹒７％，比１－２月份加快０﹒４個百分點。聯合會發文

解讀稱，一季度中國宏觀經濟延續溫和復甦態勢，供應鏈上下遊恢復基礎進一步鞏固，物流運行

開局穩中向好，需求結構持續優化。



首季業績好，行業局勢穩，順豐今日股價飆升４﹒８％，收報３９﹒１港元；其他物流股表

現分化，中通快遞（０２０５７）升約０﹒７％，京東物流（０２６１８）揚０﹒５％，極兔速

遞（０１５１９）跌０﹒３％，圓通（０６１２３）挫近１％。



＊千問３橫空而出，阿里卻固步不前＊



阿里巴巴（０９９８８）２９日凌晨開源最新開源－－通義千問Ｑｗｅｎ３（簡稱「千問３

」），首創混合推理模式，能夠根據問題的複雜度動態切換「快思考」與「慢思考」，既能快速

回應簡單問題，也能深度推理複雜問題；總參數２３５０億，但激活參數僅２２０億，相比其他

大模型，計算效率更高；同時大幅降低部署成本－－只需４張Ｈ２０顯卡即可運行滿血版，相比

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１ 需要８－１６張顯卡，顯存佔用僅為其三分之一。而且首次支持

１１９種語言，並在多項ＡＩ測試中刷新開源模型紀錄。



阿里的技術突破不僅提升中國ＡＩ產業的競爭力，也將對開源ＡＩ生態和行業應用產生深遠

影響，不過，阿里港股今日卻固步不前，收跌０﹒１７％，阿里健康（００２４１）反而大漲

７％，為表現最好藍籌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

