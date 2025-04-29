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AH股新聞

29/04/2025 16:05

【關稅戰】中方發布《不跪》視頻，外交部：幫助各方更好理解立場

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外交部微信公眾號發布中英雙語《不跪》視頻，對中方是
想傳遞什麼信息的提問，外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應，希望這條視頻能夠幫助
各方更好地理解中方的立場。對美國財長貝森特認為在關稅戰升級問題上，責任在中方，郭嘉昆
強調，這場關稅戰是美方發起的，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在
平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。
　
　　中國外交部發布的《不跪》視頻，強硬地表示向霸權低頭，只會陷入更加深重的危機，中國
不跪也不會退讓。
　
　　《不跪》在片中舉例日本與法國的例子：「歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈
膝終致步步緊逼」。又指「中國不跪，因為我們深知以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合
作亡。中國不退，弱國的聲音就有人傾聽，霸權的欺凌就有人阻擋，世界的公理就有人守護」。
　
　　影片還說：「一切反對派都是紙老虎」。「美國不代表全世界，美國貿易在世界佔比不到五
分一。當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷，帝國主義者都很傲慢」。影片最後稱，「總要有
人站出來高舉火炬，劈開迷霧，照亮前路。當每個國家都挺直脊梁，世界必將衝破霸權的高牆。
」（ｃｔ）

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